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Dünya

Türkler 'işkence' diyor

Türklerin yüzde 51'i, "Masum insanların hayatlarının riskte olduğu olağanüstü durumlarda teröristlere belli oranda işkence yapılabilir" diyor.

26 Haziran 2008 03:00

NEW YORK - World Public Opinion (WPO - Dünya Kamuoyu) isimli program tarafından BM merkezinde açıklanan bir anket, Türkiye'de kamuoyunun yüzde 51'nin, "masum insanların hayatlarının risk altında olduğu olağanüstü durumlarda teröristlere belli oranda işkence yapılabileceğini" düşündüğünü ortaya koydu.

BM'de "26 Haziran-İşkence Mağdurlarına Destek Günü"nden önce düzenlenen basın toplantısında WPO tarafından 10 Ocak - 6 Mayıs 2008 tarihleri arasında yapılan anket sonuçları açıklandı. Ankette, Türkiye'de teröristlere işkenceye belli bir oranda izin verilmesini düşünenlerin oranının 2 yılda yüzde 24'ten (2006) yüzde 51'e (2008) çıktığı açıklandı.


19 ÜLKEDE 19 BİN KİŞİYE SORULDU

Maryland Üniversitesi Uluslararası Siyaset Davranışları Programı'na (PIPA) bağlı WPO'nun direktörü Steven Kull, anketin dünyanın 19 ülkesinde yapıldığını ve anket için 19 bin kişiye soru sorulduğunu söyledi.

Kull, anketin yapıldığı 19 ülkenin 14'ünde ankete katılan kişilerin çoğunluğunun "işkencenin hiçbir durumda kesinlikle uygulanmaması gerektiğini" belirttiğini, ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkede sonucun daha farklı olduğunu söyledi.


HİNDİSTAN, NİJERYA VE TAYLAND DA 'HEMFİKİR'

Kull, "masum insanların hayatlarının risk altında olduğu olağanüstü durumlarda" Hindistan, Nijerya, Türkiye ve Tayland'da ankete katılanların, teröristlere belli bir oranda işkence uygulanabileceği yönünde yanıtlar verdiğini söyledi.

Ankete göre Hindistan'da bu oran yüzde 59, Nijerya'da yüzde 54, Türkiye'de yüzde 51 ve Tayland'da ise yüzde 44. Türkiye'de hiçbir koşul altında işkence yapılmaması gerekenlerin sayısının oranının ise yüzde 36 olduğu, bu oranın 2006 yılında yapılan ankette yüzde 62 olduğu belirtildi.

Türkiye'de "genel olarak işkence uygulanabileceğini düşünenlerin" oranının ise yüzde 18 olduğu, bu oranın Çin ile birlikte en yüksek oran olduğu da belirtildi.


TÜRK HALKI TEPKİLİ


Kull, anketin Türkiye'de Arı Vakfı-Infakto araştırma şirketi tarafından yapıldığını ve ankette temsili olarak seçilen bin kişiye soru sorulduğunu söyledi.

Kendi fikrini açıkladığını belirten Kull, Türkiye'de son dönemde terör saldırılarının artmasının ve özellikle medyada teröristler tarafından öldürülen sivillerin büyük yer almasının insanlarda büyük bir reaksiyon yarattığına inandığını söyledi.

Kull işkencenin hiçbir koşul altında yapılmamasına inananların sayısının özellikle son 2 yılda terör saldırısı bulunmayan ülkelerde arttığını, ancak Türkiye gibi terör saldırılarının olduğu ülkelerde bu oranın azaldığına dikkat çekti.

Kull, 2 yıl önceki anketin ise BBC World Service için PIPA ve GlobeScan tarafından yapıldığı bilgisini verdi.

Anket, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Meksika, Fransa, İngiltere, Polonya, Rusya, İspanya, Ukrayna, Azerbaycan, Mısır, İran, Filistin toprakları, Nijerya, Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore ve Tayland'da yapıldı. (AA)

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