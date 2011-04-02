-TÜRKLER İNGİLİZCEDE SINIFTA KALDI LONDRA (A.A) - 01.04.2011 - Türkiye, İngilizce yeterlilikte 44 ülke arasında 43'üncü sırayla "en düşük İngilizce yeterliliğine" sahip ülkeler arasında yer aldı. "EF English First" isimli dünyanın en büyük İngilizce eğitim merkezlerinden birinin yaptığı sınav sonucu açıkladığı sıralamaya göre, "En Yüksek İngilizce yeterliliğe sahip" ilk beş ülke Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Finlandiya oldu. 44 farklı ülkeden 2,3 milyon kişinin katıldığı ve 2007-2009 yılları arasında yapılan İngilizce yeterlilik sınavlarının sonuçlarına göre oluşturulan sıralamada, Türkiye, 44 ülke arasında 43'üncü sırada bulunuyor. Panama, Kolombiya, Tayland ve Kazakistan, Türkiye ile birlikte "en düşük İngilizce yeterlilik" sıralamasında, listenin sonunda yer alan diğer ülkeler oldu. İngiliz kolonisi olmasına karşın listede Hindistan, Çin'den sonra "düşük yeterlilikle" 30'uncu sırada yer aldı. İtalya ve İspanya da 23 ve 24'üncü sırada yer alarak "düşük İngilizce yeterliliğine" sahip ülkelerden oldu. Araştırmayla ayrıca, gelir düzeyiyle İngilizce yeterliliği arasında çok güçlü bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Gelir düzeyi yüksek ülkelerdeki İngilizce yeterliliğinin daha yüksek olduğu kaydedildi. Sıralamada Rusya (32) ve Latin Amerika ülkelerinin de altlarda yer alması dikkati çekti.