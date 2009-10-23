Türkler ilk haftayı yenilgiyle kapadı

Basketbol ULEB Avrupa Ligi'nde 2009-2010 sezonu, bu hafta yapılan maçlarla başlarken, ligde Türkiye'yi temsil eden (A) Grubu'ndaki Fenerbahçe Ülker ve (B) Grubu'ndaki Efes Pilsen, ilk hafta maçlarını yenilgiyle kapadı.(A) Grubu'nda bulunan Fenerbahçe Ülker, sahasında İspanyol ekibi Regal FC Barcelona karşısında fazla bir varlık gösteremeyerek, 23 sayı farklı bir yenilgi alırken, bu sezonun ligdeki en iddialı takımlarından biri olarak gösterilen Efes Pilsen de Litvanya deplasmanında düş kırıklığı yaratan bir oyundan sonra BC Lietuvos Rytas Vilnius önünde yenilgiden kurtulamadı.6 maçı deplasman, 6 maçı da evsahibi takımların kazandığı bu haftada en ilginç skoru elde eden İtalya'nın Montepaschi Siena takımı, tam bir savunma zaferine imza atarken, deplasmanda Hırvat temsilcisi KK Cibona Zagreb'i 40 sayıda tuttu ve rakibine tam 45 sayı fark yaptı. Evsahibi ekip, kaydettiği 40 sayıyla, lig tarihinin bir maçta en düşük skora ulaşan takımı oldu.1. hafta maçları sonunda 2'şer puan ve averajla Yunanistan'dan (B) Grubu'nda BC Pire Olympiakos ve (D) Grubu'nda Panathinaikos BSA Atina, (A) Grubu'nda İtalya'nın Montepaschi Siena ve (C) Grubu'nda İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takımı lider durumda bulunuyor.Ligde ilk haftanın “en değerli oyuncusu” (MVP) unvanını, Real Madrid'in Litvanyalı pivotu Darius Lavrinoviç aldı. 30 yaşında ve 2.12 metre boyundaki Lavrinoviç, takımının deplasmanda BC Khimki'ye 84-81 yenildiği maçta 35 dakika sahada kaldı. Bu sürede 32 sayı, 11 ribaunt (4 hücum-7 savunma), 3 asist ve 3 blokla oynayan Lavrinoviç, 49 puan topladı ve haftanın MVP'si olmaya hak kazandı.Bu hafta MVP klasmanında Darius Lavrinoviç'i, İtalya'nın Montepaschi Siena takımında oynayan ikiz kardeşi Ksistof Lavrinoviç, 34 puanla izledi.Bu ikili, aynı zamanda 32 ve 26 sayıyla ilk haftada sayı krallığında da ilk 2 sırada bulunuyorlar.Ligde ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumları şöyle:KK Cibona Zagreb (Hırvatistan)-Montepaschi Siena (İtalya): 40-85BC Zalgiris Kaunas (Litvanya)-ASVEL Basket Villeurbanne (Fransa): 71-52Fenerbahçe Ülker (Türkiye)-Regal FC Barcelona (İspanya): 59-82TAKIMLAR: O G M A Y P-----------------------------------------------------------------1-Montepaschi Siena 1 1 - 85 40 22-Regal FC Barcelona 1 1 - 82 59 23-BC Zalgiris Kaunas 1 1 - 71 52 24-ASVEL Basket Villeurbanne 1 - 1 52 71 15-Fenerbahçe Ülker 1 - 1 59 82 16-KK Cibona Zagreb 1 - 1 40 85 1BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-Entente Orleanaise (Fransa): 94-72BC Lietuvos Rytas Vilnius (Litvanya)-Efes Pilsen (Türkiye): 77-70BC Partizan Belgrad (Sırbistan)-Unicaja Malaga (İspanya): 64-72TAKIMLAR: O G M A Y P-----------------------------------------------------------------1-BC Pire Olympiakos 1 1 - 94 72 22-Unicaja Malaga 1 1 - 72 64 23-BC Lietuvos Rytas Vilnius 1 1 - 77 70 24-Efes Pilsen 1 - 1 70 77 15-BC Partizan Belgrad 1 - 1 64 72 16-Entente Orleanaise 1 - 1 72 94 1Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail)-Union Olimpija Ljubljana (Slovenya):85-65BC Maroussi (Yunanistan)-USH CSKA Moskova (Rusya): 65-66Lottomatica Roma (İtalya)-Caja Laboral Vitoria (İspanya): 77-65TAKIMLAR: O G M A Y P-----------------------------------------------------------------1-Maccabi Electra Tel Aviv 1 1 - 85 65 22-Lottomatica Roma 1 1 - 77 65 23-USH CSKA Moskova 1 1 - 66 65 24-BC Maroussi 1 - 1 65 66 15-Caja Laboral Vitoria 1 - 1 65 77 16-Union Olimpija Ljubljana 1 - 1 65 85 1Asseco Prokom Gdynia (Polonya)-EWE Baskets Oldenburg (Almanya): 81-87BC Khimki (Rusya)-Real Madrid (İspanya): 84-81Armani Jeans Milano (İtalya)-Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan):67-75TAKIMLAR: O G M A Y P-----------------------------------------------------------------1-Panathinaikos BSA Atina 1 1 - 75 67 22-EWE Baskets Oldenburg 1 1 - 87 81 23-BC Khimki 1 1 - 84 81 24-Real Madrid 1 - 1 81 84 15-Asseco Prokom Gdynia 1 - 1 81 87 16-Armani Jeans Milano 1 - 1 67 75 1