Türkler için vizesiz Avrupa süreci imzalarla resmen başladı

Türkiye ile AB arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri olan vize muafiyeti için diyalog süreci bugün Ankara’da resmen başladı. Türkiye ile AB arasında 'Vize Serbestisi Mutabakat Metni' ve 'Geri Kabul Anlaşması' imzalandı. Başbakan Erdoğan, bugünün bir milat olduğunu belirterek, "3-3,5 yıllık sürecin sonunda vizesiz Avrupa seyahati başlamış olacak'' dedi.

AB’nin Türkiye’ye şart koştuğu üçüncü ülkelerden gelen kaçakların kabulüne ilişkin “Geri kabul anlaşması” Ankara’da imzalandı. Anlaşma onay için TBMM’ye gönderilecek.

Süreç başlıyor

Türkiye’nin, AB’ye üyelik müzakereleri sırasında uzun süredir talep ettiği vize muafiyeti görüşmeleri, geri kabul anlaşmasının imzalanmasına paralel olarak başlatılacak. Bu kapsamda AB ilk olarak, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirecek. Schengen vizesi almak isteyen belirli meslek gruplarına ait kişilerden uzun süreli vize taleplerinde daha az evrak istenecek.

Ankara ise Türkiye’den AB’ye kaçak giriş yaparken yakalananları kabul edip geldikleri ülkelere gönderilene kadar tutulacakları mülteci kamplarına gönderecek. Karşılıklı adımların yaklaşık 3,5 yıl gözleneceği sürecin sonunda AB’den Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirmesi talep edilecek. Bu talep yerine getirilmediği taktirde geri kabul anlaşması da gözden geçirilecek.

İki anlaşma

Ankara Palas’taki imza törenine Başbakan Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende, Geri Kabul Anlaşması’nı İçişleri Bakanı Muammer Güler, vize muafiyetine ilişkin protokolü ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzaladı.

Gerçek anlamda bir milat

İmzaların atılmasının ardından törende bir konuşma yapan Erdoğan, ''Türkiye ile AB ilişkilerinde gerçek anlamda bir milat'' diyerek şunları belirtti: Bugün 16 Aralık 2013. Türkiye ile AB ilişkilerinde gerçek anlamda bir milat oluşturuyor. AB ile ilişkilerimizde 3 Kasım 2002 tarihi bir milattı. Hükümetimizin iş başına gelmesiyle yeni bir süreç başlamıştı. 17 Aralık 2004. Ve 3 Ekim 2005 tarihleri. Aynı şekilde çok önemli dönüm noktalarını teşkil etti. Bugün de tıpkı bu tarihler gibi hem bir milat özelliğini taşıyor hem de Türkiye – AB ilişkilerinde yeni bir süreç başlıyor.

Bugün attığımız karşılıklı imzalarla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza vizesiz seyahat başlıyor. Bir yol haritası üzerinde mutabık kalındı. Türkiye Geri Kabul Anlaşmasını imzaladı. Üç, üç buçuk yıl gibi bir sürede vizesiz Avrupa seyahati başlamış olacak.

Türkiye kaçılan değil dönülen ülke oldu

Elbette Avrupa Birliği’ne özellikle şükranlarımı sunuyorum. AB’de sanki vizeler kalkarsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa’ya akın edecekmiş gibi bir hava oluşturuyor. Vize uygulaması 12 Eylül 1980 sonrasında darbe rejiminin talep ettiği bir uygulamaydı. Özellikle ülkemizdeki aydın ve sanatçıların 12 Eylül’ün baskısından kaçmasını önlemek için vize engeli konulmuştu. Bugün böyle bir kaçışı gerektirecek bir durum kalmadı.

Son 11 yılda yaptığımız reformlarla, Türkiye kaçılan bir ülke değil, dönülen ya da gelinen bir ülke oldu. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan sanatçılarımız aydınlarımız artık geri dönüyor.

11 yılda 7 milyona yakın kişiye istihdam ürettik. Küresel ekonomik krizde bazı Avrupa ülkeleri rekor seviyede işsizlik oranı görürken, 6 milyon kişi işsiz kalırken, biz istihdam sağladık. Türkiye’de son 11 yılda seyahat kültürünün çok yaygınlaştığını da buna eklemek durumundayım.

THY şu an 236 noktaya uçuş yapabiliyor. 10 yılda 10 milyondan fazla vatandaşımız ilk kez uçağa bindi. 2003’de 34 milyon kişi, bu yılın sonunda 152 milyonu aşması bekleniyor. Bu sayının yarısı yani 75 milyon kişilik kısmı yurt dışı uçuş yapanlardan oluşuyor.

Şunu gururla ifade etmeliyim ki, eskisi gibi baskılardan kaçmak, iş bulabilmek için değil iş kurmak, yatırım yapmak, dünya üzerinde mazlum halklar varsa onlara yardım için koşuşturuyor.

Avrupa'da Türkiye bakışı değişecek

İmza töreninden sonra bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Davutoğlu şunları söyledi:

İlk vize diyaloğu sürecini başlatan toplantıyı tamamladık. Biraz önce huzurlarınızda imzaladık. Her şey değişebilir. Ancak iki şeyi değiştiremez. Tarih ve coğrafya. Türk halkı tarihi ve coğrafi olarak Avrupa’nın bir parçasıdır. Türkiye AB Entegrasyon süreci sürerken, halklarımızın arasında böyle bir vize serbestliği anlaşmasına ihtiyaç vardı. Üç aşama var. Birincisi psikolojik devrim. Avrupa’da Türkiye, Türkiye’de de Avrupa bakışı değişecek. Önümüzdeki üç üç buçuk yıl içinde kurumlarımız arasında, muhatap kurumlar arasında yoğun bir iş birliği oluşacak. En önemlisi uzun dönemde Türkiye ve Avrupa halkları gelecekte de beraber olmak üzere iletişime geçecekler.