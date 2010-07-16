'Türkler hep AB kapısında bekler zannettiler'

T24 - Suudi Arabistan'ın El Şark El Avsat gazetesi, "Avrupalılar, Türklerin hep AB kapısında bekleyeceğini zannedip yanıldılar" diye yazdı.



Suudi Arabistan'ın El Şark El Avsat gazetesi, "Avrupalılar, Türklerin hep AB kapısında bekleyeceğini zannedip yanıldılar" yorumunda bulundu.



Gazetenin internet sitesinde Osman Mirğani imzasıyla yayımlanan makalede, "Eğer Türkiye AB'ye katılmazsa, doğal olarak Türkler kendilerini birlik ailesinin bir ferdi saymazlarsa, başka yere yönelmeleri temel hakları" denildi.



Türkiye'nin AB'ye uzun bir zamandan beri tam üyelik için büyük çaba harcadığı ve bazı Avrupa ülkelerinin imtiyazlı ortaklık gibi alternatif tekliflerini kabul etmediği belirtilen makalede, "Avrupalılar, Türklerin hep kapıda bekleyeceklerini zannettiler ve yanıldılar. Bir ayağı Avrupa'da diğer ayağı Asya'da olan Türkiye'nin başka alternatif üreteceğini hiç tahmin edemedikleri için Türkiye'de bir eksen kaymasının yaşandığından bahsetmeye başladılar" ifadeleri kullanıldı.



Türkiye'nin, bölgesel çıkarı için doğudaki ve güneydeki komşularına yöneldiğini belirten Mirğani, makalesinde şu görüşleri sıraladı:



"ABD ile beraber bazı AB üyeleri, Türkiye'nin birliğe katılmaması durumunda batından uzaklaşacağını söylüyor. İtalya Dışişleri Bakanı da Türkiye'nin doğuya yönelmesini AB'nin bir hatası olarak görüyor.





Avrupa'nın tutatsızlığı Türkleri Araplara yaklaştırdı



Avrupa'nın ve İsrail'in tutarsız politikaları yüzünden Türkiye Arap ülkelerine yakınlaştı. Türkiye, Filistin ve Gazze için gösterdiği çabadan dolayı Arap ülkeleri ve Arap halkları nezdinde takdir topladı. Araplar herzaman Türkleri yanlarında görmek istemiş ama birileri buna hep engel olmuştur".





Türkiye bölgesinde önemli hizmetlerde bulunacak



Türkiye'nin, Filistin-İsrail meselesini çözüme kavuşturmak için büyük çaba harcadığını makalesinde belirten Mirğani, "Arapların, Türklerle beraber Ortadoğu'da çok önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum" dedi.





Türkler Araplaşmaz, Araplar Türkleşmez



"Türklerin Araplaşamayacağı, Arapların da Türkleşmeyeceği" tezi işlenen makalede, AB'ye girmiş bir Türkiye'nin, Arap devletleri için batıya açılan bir köprü görevini göreceği, Avrupa için de aynı şeyin sözkonusu olduğu belirtildi.





Türkiye Batı'dan hiçbir zaman kopmaz



Türkiye'nin batıdan hiçbir zaman kopmayacağı vurgulanan makalede, "Bir ayağının batıda diğer ayağının doğuda olması Türkiye'yi vazgeçilmeyecek bir ülke haline getiriyor" denildi.



