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Spor

"Türkler hakemden şikâyet etmemeli"

Napoli Teknik Direktörü Sarri, iki golü savunma hatası yüzünden yediklerini dile getirdi

20 Ekim 2016 11:15

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Napoli'de teknik direktör Sarri, hakem hakkında Türklerin şikayet etmemesi gerektiğini söyledi

Şampiyonlar Ligi'nde kendi evinde temsilcimiz Beşiktaş'a 3-2 yenilen Napoli'de teknik adam Sarri, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
İşte Sarri'nin açıklamaları: "Türklerin hakem hakkında şikayet edeceği bir durum yok. Bir golümüz verilmedi ve onların attığı gol ofsayttı. Bu grupta bir favori olduğunu düşünmüyorum.
 
İki golü defansif hatalardan ve diğer golü ise bireysel hatadan yedik. Albiol'un yokluğu bizim için önemliydi ancak yine de bu kaybetmek için bir sebep değil."

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