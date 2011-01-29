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Dünya

TÜRKLER GÜVENLİ YERDE KAHİRE (A.A)

29 Ocak 2011 00:15

-TÜRKLER GÜVENLİ YERDE KAHİRE (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'da, Selahattin Eyyubi adlı Türk okuluyla Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki görevlilerin güvenli yerlerde olduğu bildirildi. Mısır'ın başkenti Kahire'de göstericiler, uygarlık tarihi açısından oldukça önemli eserlerin bulunduğu, eski Mısır'a ait mumyaların ve değerli eserlerin de yer aldığı müzeleri yağmacılardan koruyor.  Göstericiler Kahire'deki 4 müzenin etrafında, yağmacılara karşı insan zinciri oluşturdu. Ordu birlikleri hükümet binalarını kontrol altına almaya çalışırken, müzelerin güvenliğini planlarına dahil etmedi.   Görgü tanıklarının ifadelerine göre eski Mısır uygarlığına ait eserlerin bulunduğu Kahire Müzesi, Kahire İslam Eserleri Müzesi ve diğer iki müze, sivillerce korunuyor. 

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