Türkler Gürcistan'a sadece kimlikle girecek!



T24 - 1996 tarihli vize anlaşmasına eklenen protokolle birlikte kimlikle seyahat 10 aralıktan itibaren yürürlüğe girecek ...



Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nino Kalandadze, düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında Türkiye ile Gürcistan arasındaki 1996 tarihli vize anlaşmasına eklenen ve iki ülke arasında kimlikle geçişleri öngören protokolün 10 aralıktan itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.



Kalandadze, 31 Mayıs 2011'de imzalanan söz konusu protokol gereği Türk ve Gürcü vatandaşların 10 Aralıktan itibaren pasaporta gerek duymadan Gürcistan ile Türkiye arasında kimlikle de seyahat edebileceklerini açıkladı.



Nino Kalandadze, söz konusu protokolün, ayrıca görev sırasında denizcilerin ve havacıların hizmet belgeleriyle de Türkiye'den Gürcistan'a, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmalarını öngördüğünü ifade etti.