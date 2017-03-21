Türkler gelmesin diye yolu kestiler

Bulgaristan’da bazı siyasi partilerden oluşan gruplar, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın girişinde toplandı. Ellerinde Bulgaristan bayrakları taşıyan protestocular, karayoluna zincir çekip, araç lastikleriyle barikat oluşturdu. Protestocular, pazar günü yapılacak seçimlerde Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini söyledi.

Pazar günü yapılacak genel seçimlere Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) de katılacak.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre;Bulgar polisi, bölgede sıkı güvenlik önlemleri alırken, protesto nedeniyle, Bulgaristan’dan Türkiye’ye araç geçişlerine uzun süre izin verilmedi. Bu arada Kapıkule Gümrük Kapısı yetkilileri, kendilerinde bir sorun olmadığını belirterek, Bulgaristan tarafına araç geçişlerini normal olarak devam ettiğini söyledi.

İlişkiler gerilmişti

Ankara-Sofya ilişkileri, Bulgaristan'da 26 Mart'ta düzenlenecek genel seçim nedeniyle son birkaç haftadır gergin.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Sofya'nın Ankara'yı Bulgaristan'daki seçimlere müdahale etmekle suçlaması üzerine bozulmuştu. Bu bağlamda Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi istişareler için Sofya'ya geri çağırmıştı.