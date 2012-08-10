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'Türkler geliyor' diye sevinenleri öldürdüler

Budistlerin Müslümanlar'a yönelik şiddeti Türk heyetinin bu ülkeye geleceğinin öğrenilmesiyle daha da arttı

10 Ağustos 2012 12:56

Myanmar'da Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun geleceğinin öğrenilmesinden sonra katliamların daha da arttığı iddia edildi.
 
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’ın Arakan bölgesinde mayıs ayından beri yaşanan çatışmalarda 1000’den fazla Müslüman ölürken, 90 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Budistlerin Müslümanlar'a yönelik şiddeti Türk heyetinin bu ülkeye geleceğinin öğrenilmesiyle daha da arttı.

Amerikan Salem-News gazetesinde Myanmarlı aktivistler yayınladıkları mektupta, ‘Türk delegasyonunun buraya geleceğini duyan Rakhinalılar (Budistler); Kyawk Taw, Mraybun, Punna, Kytune, Palawa, Aen, Pauk Taw, Maunk U, Minpya, Ramoray ve Maung Bawe’de Müslümanlar’a ait evleri yakıp yıktılar onlarca kişiyi öldürdüler. Sanki Türkler’i Müslümanlar’ın kanıyla karşılamak ister gibiydiler. Hayatımızda böyle korku filmi görmedik. En yetenekli yönetmenlerin bile böylesini çekebileceğine inanmıyoruz’ diye yazdılar.

9 Son iki günde yaşanan katliamlar üzerine, Arakan’da olağanüstü hal ilan edilen bölge sayısı 9’a ulaştı. Akşam 19.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Myanmar hükümeti açıkça dile getirmese de ülkedeki nüfusun yüzde 1’ini oluşturan Müslümanlar’ın komşu Bangladeş’e gitmelerini istiyor. Olayların ardından iki ülke arasındaki nehri aşıp Bangladeş’e sığınanları ise Bangladeş yönetimi besleyemeyecekleri gerekçesiyle ülkeye almayıp kamplarda tutuyor.


Arakan'a 2,2 milyon lira yardım


Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun öncülüğündeki Türk heyeti Arakan Müslümanları’nın dramını yerinde incelemek ve Türkiye’nin yardımını ulaştırmak için bölgeye gitti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Myanmar için başlatılan yardım kampanyasında 2 milyon 184 bin 898 lira toplandığı açıklandı.

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