Türkler, Fransa Meclisi önünde toplandı

T24 - Paris Ulusal Meclisi’nde görüşülecek Ermeni soykırımına inkar edenler için hazırlanan yasa tasarısına karşı Paris’te Türkler gösteriler düzenledi. Ulusal Meclis önünde sabah 06:00’dan itibaren toplanan kalabalık gösterilere başladı. Türkler Fransa’nın çeşitli şehirlerinden otobüslerle geliyorlar.

Fransa Meclisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Ermenilerin "soykırıma uğradığını inkar etmeyi" suç kapsamına alacak yasa teklifini bugün görüşmeye hazırlanıyor.



TSİ 10.30'da yapılması beklenen oturum öncesinde her iki ülke arasındaki ilişkiler son derece gergin.



Yasa teklifi, bir soykırım olduğunu ret ya da inkar etmeyi suç sayıyor ve bu fiili işleyenler için bir yıl hapis ve 45 bin euro para cezası öngörüyor.





Teklife büyük tepki gösteren Türkiye, teklifin gündeme alınmasını önlemek için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Hükümet dün, meclis başkanlık divanında, teklifin gündeme alınmasına itiraz etmedi.



İktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer tarafından hazırlanan teklifin meclisten onay alması bekleniyor.



Oturum öncesinde Türk dernekleri, meclis binası önünde gösteri yapacak.



Türkiye'de de Fransa elçilikleri önünde eylemler düzenlenmesi bekleniyor.



Erdoğan açıklama yapacak Türkiye planlarını teklifin geçeceği öngörüsüyle yapıyor ve yaptırımlara yönelmeye hazırlanıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk etapta alınacak önlemleri açıklamaya hazırlanıyor.



Erdoğan "2. etap, 3. etapta ne gibi yaptırımlarımız olacak onları da açıklayacağız'' dedi.



Bu adımlar arasında büyükelçilerin geri çağrılmasının ve Fransız şirketlerinin bazı kamu ihalelerinden dışlanmasının yer alabileceği bildiriliyor.



Erdoğan, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin desteğine sahip olan girişim için, "Sarkozy'nin oy hesapları üzerinde akla ziyan bu adımları, Fransa-Türkiye ilişkilerine zarar verecektir'' dedi. Başbakan, "Temennim odur ki... bu yanlışı Senato bundan önce olduğu gibi düzeltir ve Türkiye-Fransa ilişkileri yine aynı minval üzere devam eder. Aksi takdirde bugün Fransa'da 500 bin Ermeni varsa 550 bin de bizim Türk vatandaşımız var." diye konuştu.



Girişimi ülkede yaklaşan seçim kampanyasının faydacı bir uzantısı olarak niteleyen Türkiye, daha önce, ülkedeki büyükelçisini geri çekme tehdidinde bulunmuş, Başbakan Erdoğan ise Paris'in önce Cezayir ve Ruanda'daki ihlalleri incelemesi gerektiğini savunmuştu.



Girişime en baştan bu yana büyük destek veren Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ise son günlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün telefonlarına çıkmadığı ortaya çıkmıştı.



Fransa meclisi, 2001 yılında ''Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.



Sarkozy de daha önceki açıklamalarında Türkiye'nin tavrını 'kolektif şekilde inkâr' olarak nitelerken bunun kabul edilemez olduğunu söylemiş,"Türkiye tarih ile yüzleşmeli" diye konuşmuştu.



Fransa'nın Türkiye'nin AB sürecine en eleştirel yaklaşan ülkelerin başını çekmesine rağmen, iki ülkenin yakın ekonomik ilişkileri bulunuyor.





