Türkler en fazla çalışanlar arasında

T24 - Ülkelerin çalışma koşulları arasında belirgin farklar bulunurken, yapılan bir araştırma haftalık çalışma saatleri sıralamasında Singapur'un 46.6 saatle birinci, Güney Kore'nin ise 46 saatle ikinci oldu. Türkiye ise haftalık 45 saatle bu ülkeleri takip ediyor.



Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün daha da yakınlaştığı günümüzde, insanların kendi ülkelerinin dışında çalışma oranı da buna paralel olarak artıyor.

CNBC'de yer alan bir foto analizde, ülkeler arasındaki çalışma koşullarının farklılıklarına dikkat çekilerek bunun yaşam standardını hangi boyutta etkilediği mercek altına alındı.



Foto analizde ülkeler arasında kişi başına ortalama gelir, emeklilik yaşı, haftalık çalışma saatleri ve ortalama tatil günleri gibi kıstaslara bakılarak kıyaslama yapıldı.



Türkiye’de haftalık çalışma saati Çalışma Bakanlığı tarafından ortalama 45 saat olarak belirlenirken, Güney Kore ve Singapur’da haftalık çalışma saatlerinin de 46 ve üzerinde olduğu görülüyor.



Türkiye’de hizmette 15 yılını dolduranlar için toplam resmi yıllık izin günü 26’dan iken, Kanada’da ortalama 19 gün, Brezilya ise 41 gün olduğu görülüyor.



CNBC analizinde, kişi başına düşen milli gelir için CIA World Factbook istatistiklerinden faydalanılırken, haftalık ortalama çalışma saatleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nden (OECD) alındı.











