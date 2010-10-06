-TÜRKLER ED MİLİBAND'İ BİLGİLENDİRECEK LONDRA (A.A) - 06.10.2010 - İngiltere'deki İşçi Partili Türkler, ülkede yapılan genel seçimle 13 yıldan sonra muhalefet koltuğuna oturan İşçi Partisinin yeni ve genç Genel Başkanı Ed Miliband'e Türkiye'yi anlatacak. İngiltere'deki "Türkiye'nin İşçi Partili Dostları" lobi grubunun başkanı Nilgün Canver, demokrasilerde farklı tercihler yapılabileceğini ve seçilen lider etrafında birleşilmesi gerektiğini söyledi. Canver, "Benim ilk yapmak istediğim, Ed Miliband'i Türkiye konusunda bilgilendirmek olacak. İngiltere'nin eski İşçi Partili dışişleri bakanları Jack Straw ve David Miliband döneminde başlayan Türkiye politikalarının, Ed Miliband döneminde de değişmeyeceğine inanıyorum" dedi. Partinin liderlik yarışında ağabey David Miliband'i destekleyen Canver, seçim sonucunun hayal kırıklığı yarattığını ve David Miliband'i "Başbakanlığa hazır bir lider" olarak gördükleri için desteklediklerini belirtti. Canver, liderlik yarışının geride kaldığını ve İşçi Partisinin Ed Miliband etrafında birleşmesi gerektiğini de ifade etti. -"GÖLGE KABİNEDE YER ALMAMA KARARI DOĞRUYDU"- İşçi Partisinde belediye meclisi üyeliğini 12 yıldır sürdüren Canver, liderlik yarışında küçük bir farkla ağabeyi David Miliband'i geride bırakan Ed Miliband'in sendikaların desteğini arkasına aldığını kaydederek şöyle konuştu: "Ed Miliband, David Miliband'e göre daha az tecrübeli de olsa, İşçi Partisinin iktidara gelebilmesi için plan ve vizyonunu liderlik kampanyası döneminde paylaştı. Sendikalar, Ed Miliband'a destek verdi. Ancak kamuoyuna yansıdığı gibi sendikalarla anlaşma yapması söz konusu değil. Ed yaptığı konuşmalarda, sendikanın adamı olmadığını ve grevlerle sağlıklı bir gelecek ya da muhalefet olmayacağını belirtti." Canver, Ed Miliband'in aşırı sol kanattan olduğu iddialarının da doğru olmadığını söyleyerek, "David ve Ed, Marksist bir babanın çocukları. Sol gelenekten geliyorlar. Biri az, diğeri daha fazla solcu demek doğru bir tespit olmaz. Koalisyon hükümetinin yıkılarak İşçi Partisinin yeniden iktidara gelebilmesi için, Ed'in etrafında toplanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. İşçi Partisinin yarın gölge kabinesini açıklayacağını söyleyen Canver, bu kabinenin birleştirici olması gerektiğini belirtti ve en az yarısının kadınlardan oluşacağını kaydetti. Canver, David Miliband'in yeni gölge kabinede yer almamasının doğru ve onurlu bir karar olduğunu da söyledi. İngiltere'de "gölge kabine", hükümet kabinesinin muhalefetteki karşılığı anlamına geliyor.