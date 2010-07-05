'Türkler de komisyona dahil edilsin'

T24- Washington'daki düşünce kuruluşlarından Alman Marshall Fonu (GMF), Gazze'ye insani yardım götüren gemilere kanlı baskını soruşturmak için İsrail'in oluşturduğu soruşturma komisyonuna Türk üyelerin de dahil edilmesini önerdi.



GMF'nin kıdemli Türkiye uzmanı Ian Lesser, "Türk-Batı İlişkilerini Yeniden Düşünmek" başlıklı analizinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Mavi Marmara baskınından çok önce kötüleşmeye başladığını ve bu "kaçınılmaz" sürecin devam edeceğini ileri sürdü.



"Türkiye-İsrail stratejik ortaklığı, Suriye ve İran'ı çevreleme ortak çıkarı dahil 1990'lı yılların sonlarında hüküm süren özel şartların ürünüydü" tespiti yapılan analizde, "1990'lı yıllarda Türk dış politikasının güvenlik elitlerince yürütüldüğü ve kamuoyunun pek dikkate alınmadığı" savunuldu.



Bugün şartların tamamen değiştiği, İsrail ile işbirliğinin kamuoyunda artan tepkilere yol açtığı ve hükümeti rahatsız ettiği anlatılan analizde, "Her durumda, ilişkiler tekrar eskisi gibi olmayacak. Tek soru Türkiye-İsrail ilişkilerinin daha ne kadar savrulacağı. Eğer taraflar filo baskını soruşturmasına alternatif yaklaşımlar keşfederse ilişkilerin rotası belki iyileşir. Washington'da en azından bir saygın gözlemcinin teklif ettiği gibi İsrail'in kendi resmi soruşturmasına, neden önde gelen bazı Türkler dahil edilmesin? Bu sayede meselenin özü olan ikili soruşturmaya yaklaşılacaktır. Türkiye-İsrail arasında güvenin tamirinde ve düzeyi ne olursa olsun gelecek ilişkilere objektif yaklaşım için taraflara baskıda şüphesiz ABD'ye de rol düşmektedir" denildi.