Türkler de insanmış!

T24 - Milli Takım’ın müthiş galibiyetleri, sadece Türkiye’yi değil, dünyayı büyülüyor. Slovenya maçını canlı anlatan ESPN spikerinin Ersan şut kaçırdığı anda söylediği “Türkler’in de insan olduğunu şimdi anladık” cümlesi her şeyi ortaya koyuyor.



12 Dev Adam fırtınası tüm dünyayı etkisi altına aldı. Maçı izleyen, anlatan, yorumlayan herkes, A Milli Takımımız’ın yakaladığı müthiş havayı öve öve bitiremiyor. Bunlardan birisi de Amerika’nın ünlü spor kanalı ESPN spikeriydi.



Slovenya maçını canlı yayında anlatan ESPN spikeri, karşılaşmaya inanılmaz başlayan ve art arda atılan isabetli şutlarla rakibinin umutlarını başlamadan sonlandıran millilerimizin performansı karşısında sürekli, “olağanüstü, muhteşem, yine attılar, bugün hiç boş geçmiyorlar” gibi ifadelerle süslerken, Ersan’ın kaçırdığı şutun ardından kurduğu, “Sürpriz, büyük sürpriz... Türk takımı şut kaçırdı. Türkler’in de insan olduğunu bu pozisyondan sonra anladık” derken, millilerimize bakışını çok net açıklıyor.





Yaşasın yeni kral!



İspanyollar da, Basketbol Milli Takımımız’ın Dünya Şampiyonası’nda ortaya koyduğu performansı ayakta alkışladı. Gazeteler, Slovenya karşısında alınan galibiyetin hayranlık uyandıracak nitelikte olduğunu belirttiler, “Bu takım bizim Dünya ve Avrupa Şampiyonu olduğumuz dönemin ruhunu yakalamış. Avrupa’nın yükselen yeni trendi Türkiye” görüşünde birleştiler.



Maçı naklen yayımlayan Marca televizyonunun spikeri ve yorumcuları “Türkiye’nin bu çocuklarla gurur duyması gerekir” derken, “Bu kadar iyi defans yapan, bu kadar iyi atağa kalkan takım görmedik. Hangi oyuncuyu size anlatalım. Kim oyuna girse görevini noksansız yapıyor. Bu Türkler’e hayran olmamak elde değil” ifadelerini de kullandılar.



İspanyol medyası favori ABD’yi durduracak tek takımın Türkiye olduğunu da savunurken, “Finalin adı bu gidişle Türkiye - ABD olacak. Türk oyuncuların performansları onları şampiyonluğa yaklaştırıyor” dedi.



Elmundo Deportivo Gazetesi, “Altın çocuklar” başlığını kullanırken, 12 Dev Adam’ın herkesin sevgisini kazandığını, müthiş bir çıkış yakaladığını belirtti. Sport Gazetesi ise “Son Dünya ve Avrupa Şampiyonu evine döndü. Yeni kral Türkiye olabilir” derken, Marca, “Kral öldü (İspanya’yı kastederek), yaşasın yeni kral” manşetini attı.





Türkiye’ye ilham geldi



Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) internet sitesinde, Türkiye - Slovenya maçı ile ilgili “İlhamlanmış Türkiye, Slovenya’yı alaşağı etti” başlığını kullandı. Turnuvadaki galibiyet serisini devam ettiren Türkiye’nin tarih yazmayı sürdürdüğünü yazan FIBA, 3. kez Dünya Basketbol Şampiyonası’nda yer alan ay-yıldızlıların ilk kez madalya için oynama şansı yakaladığını kaydetti. Türkiye’nin adam adama savunmayı turnuvada hiç olmadığı kadar bu maçta kullandığı belirtilirken, bu karşılaşmaya kadar iyi basketbol oynayan Slovenlerin Türkiye karşısında tutunamadığı ifade edildi.





Rüyamız sona erdi



Sloven basını, Türkiye’nin takımları karşısında adeta şov yaptığını belirtti. Delo.si haber sitesi “Slovenya’nın tarihi yarı finale kalma rüyası son buldu” başlığını atarken, sahaya çıkan tüm Türk basketbolcuların harika bir performans ortaya koyduğunu ve Türkiye’nin oyunu şova çevirdiğini yazdı. Dnevnik gazetesinin internet sitesi ise “Slovenya kendisinden iyi olan Türkiye karşısında ağır bir yenilgi aldı” başlığıyla verdiği haberde, Türkiye’nin ilk defa Dünya’nın ilk 4’üne kaldığı ve tarihi bir başarıya imza attığını belirtti. Türkiye’nin oyunun her bölümünde parladığı, agresif bir savunma yaptığı, Slovenya’nın bu tempoya cevap veremediği, Türkler’in galibiyetinde coach Tanjevic ve seyircilerin de katkısı olduğu vurgulandı.





Platini sitem etti



UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, ay-yıldızlı ekibin, Fransa ile oynadığı karşılaşmanın ardından UEFA’nın Fransız Başkanı Michel Platini’nin kendisini aradığını belirtti. Erzik, “Platini bana, ’Bu kadar iyi oynayıp, bize bu kadar çok sayı atmayın’ dedi. Ben de ’Bizim takımımız her zaman iyidir’ cevabını verdim. İnşallah sonuna kadar gideriz. Milli takımın muhteşem seyirci desteğini de arkasına alarak finale çıkacağına inanıyorum. Hem Türk basketbolu hem de Türk sporu adına tarihi günler yaşıyoruz. Şampiyona gerek organizasyon gerekse sportif başarı açısından eksiksiz, dahası mükemmel gidiyor” dedi.