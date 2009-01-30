Türkler davasında beraat kararı bozuldu

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, DİSK Genel başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesiyle ilgili davada, sanık Ünal Osmanağaoğlu hakkında verilen beraat kararını bozdu.



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkler'i öldüren kişiler arasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ünal Osmanağaoğlu'nun üzerine "atılı suçu işlediğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraatına karar vermişti.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkler ailesinin temyiz istemini Yargıtay 9. Ceza Dairesi karara bağladı. Daire, "Kemal Türkler'in Merter'deki evinin önünde öldürülmesi eyleminde Ünal Osmanağaoğlu'nun eylem yerinin belirlenmesi, keşif yapılması, planlama aşamasında görev alması ve olay sırasında silahla ateş ederek, suça asli maddi fail olarak katıldığının anlaşıldığına" işaret etti.



Osmanağaoğlu hakkında mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesini yasaya aykırı bulan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını oy birliğiyle bozdu.



Daire, DİSK'in temyiz başvurusunu ise suçtan doğrudan doğruya zarar görmediği gerekçesiyle reddetti.

