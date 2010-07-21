Türkler davası zaman aşımına mı uğrayacak?

T24 -

'O benim babamı öldürdü'

'Adalet birtakım güçler tarafından engelleniyor'

'Mahkeme başkanı davadan çekildi'

BİR GÜN SONRAYA ERTELENDİ

"SANIK OSMANAĞAOĞLU BABAMIN KATİLİ"

Eski DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in öldürülmesi davasında hakkında 3. kez verilen beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından sanık Ünal Osmanağaoğlu’nun tekrar yargılanmasına devam edildi.Ünal Osmanağaoğlu için verilen 10 günlük sağlık raporu mahkemeye gönderildi. Mahkeme heyeti sanık Ünül Osmanağaoğlu’nun bir tabip imzalı raporunu kabul etmedi ve tam teşekkülü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesini istedi. Mahkeme duruşmayı bugüne erteledi. Türkler Ailesi’nin avukatlarına göre mahkeme 2 gün sonra 30 yıllık zaman aşımı dolacağı için böyle bir karar verdi. Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan “O benim babamı öldürdü” dedi.DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ünal Osmanağaoğlu, olaydan 16 sene sonra başlayan davanın firari sanığı olarak 1999 yılında Kuşadası’nda emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalanmıştı. Kardeşinin kimliğiyle hayatını sürdüren Ünal Osmanağaoğlu, Kemal Türkler cinayetinin yanı sıra, Bahçelievler’de Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı’yla birlikte TİP’li 7 gencin katledilmesi olayı ile Mamak katliamı davalarından ötürü de aranıyordu. Yakalandığı yıl, Ankara Bahçelievler’de 8 Ekim 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan Ağaoğlu 7 kez idam cezasına çarptırılmıştı.Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasına Kemal Türkler’in eşi Sebahat Türkler, kızları Yasemin Türkler Akpınar, Nilgün Soydan, torunu Burç Akpınar ve DİSK Başkanı Süleyman Çelebi katıldı. Türkler Ailesi’nin avukatı Rasim Öz "Ben 30 yıldır bu davanın mücadelesini veriyorum. Ünal Osmanağaoğlu’nun beraatını reddeden Yargıtay Ceza Genel Kurumu’nun hakimlerini alkışlıyorum" dedi. Ailenin diğer avukatı Ergin Cinmen "Biz bu yargılamanın sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Sağlık raporunun 13 Temmuz tarihli ve 10 günlük olduğunu görüyoruz. Adalet bir takım güçler tarafından engellenmektedir. Bu hukukun bir feryadıdır" diye konuştu.Mahkeme Başkanı Ali Asker Kazak davadan çekilmek istediği için bugünkü duruşmada yerine hakim Atilla Tanrıvermiş baktı. Savcı zaman aşımı ve sanığın duruşmaya getirilmesiyle ilgili verdiği mütalaasında sanık Ünal Osmanağaoğlu’nun son sözünü söylemesi ve bozma kararına karşı söyleyeceklerinin dinlenmesi için kaldığı Bandırma Cezaevi’nden getirilmesini istedi.Ünal Osmanağaoğlu’nun avukatı Selçuk Sunay, "Müvekkilim bu dosya haricinde Bahçelievler katliamı olarak bilinen bir dosyada da yargılanmış hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Verilen karara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılmış olan müracaat neticesinde Türkiye’nin mahkûmiyetine karar verilmiştir. Ceza Genel Kurul Kararı’nda 4 Yargıtay hakiminin muhalefeti olduğu, muhalefet şerhinin bulunmadığı göz önüne alınarak bu eksikliğin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.Mahkeme çok az rastlanan bir şekilde duruşmayı yarına erteledi. Mahkeme sanığa verilecek cezanın bozmaya konu olan cezadan daha ağır olma ihtimali bulunduğundan sanığın hazır edilmesi gerektiğini, sanığın aldığı 10 günlük sağlık raporunun bir tabip tarafından hazırlandığı anlaşıldığı için duruşmada hazır bulunmasını engelleyecek bir rahatsızlığı bulunup bulmadığının anlaşılmasıyla ilgili tam teşekküllü hastaneden rapor alması gerektiği yönünde karar aldı. Türkler Ailesi'nin avukatları mahkemenin davanın zaman aşımına girmesini önlemek için duruşmayı yarına ertelediğini söyledi.Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan sanık Ünal Osmanağaoğlu’nun babasının katili olduğunu söyledi. Adliye önünde açıklama yapan Nilgün Soydan, "Osmanağaoğlu babamın katillerinden biridir. 30 yıldır kadar hep mücadele verdim. O benim babamın katili olarak tescillenene kadar mücadelemi sürdüreceğim. Duruşma yarına ertelendi. Buradan sesleniyorum Ünal Osmanağaoğlu sen babamın katilisin. Sen babamın katillerinden birisin. Bunu tescil ittireceğim. Ondan sonra da rahat edeceğim. AİHM de gideceğiz. Davanında zaman aşımına uğrayacağını düşünmüyorum. Olaya tanığım, o benim babamı öldürdü. Babamı öldürdüğünde ben 18 yaşındaydım. Şimdi 48 yaşındayım. Ben babamın katilini tanıyorum, onun babamı öldürdüğünü gördüm.Ben şerefli ve onurlu bir babanın çocuğuyum. Alnım ak. Basında bu insanla ilgili bilgi almak istedi. Basın ne zaman nerede kiminle duracağını biliyor. Hiç kimse kıskanmasın. Bir katili basın önüne almak istemez. Onlar ne konuşacak. Avustralya'da 3,5 yıl uyuşturucudan yattığını mı anlatacak?" diye konuştu.