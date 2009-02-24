Türkler başörtüsünü ve darbeyi savunur

Konda’nın araştırması The Guardian Gazetesi’nde yayınlandı. Araştırmaya göre; Türkler yabancıları sevmiyor, kitap okumuyor ve kadınları ikinci sınıf görüyormuş.





Konda Araştırma Şirketi’nin, Türklerin çeşitli konulara ilişkin tavırlarını ortaya koyan araştırması yurt dışında da tartışma yarattı. İngiliz The Guardian gazetesi, anketin sonuçlarını ‘Türkler, ankette yabancı düşmanı, muhafazakar tavırlarını ortaya koydu’ başlıklı haberinde değerlendirdi. Tartışma yaratan araştırmadan habere yansıyan en çarpıcı sonuçlar şöyle:



* Türklerin; yüzde 73’ü yabancıların mülk almasına karşı.



* Yüzde 70’e yakını hiçbir zaman kitap okumuyor.



* Yüzde 72’si hiçbir zaman ya da çok ender yeni teknoloji ürünü alıyor.



* Yüzde 70’e yakını, kadınların çalışmak için eşlerinden izin alması gerektiğini düşünüyor.



* Yüzde 57’si, kadınların kolsuz bir giysiyle evden çıkmaması gerektiğine inanıyor.



* Yarısından fazlası da Türkiye’nin laik anayasasının yasakladığı, kamu görevlilerinin görevde İslami başörtüsünü kullanmasına izin verilmesini istiyor.



* Yüzde 88’i ülkenin demokratik sistemle yönetilmesi konusunda mutabık ancak, yüzde 48 gibi önemli bir bölümü, ordunun “lazım olduğunda” müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor.



* Yetişkin nüfusun % 51.5’i erkek, % 48.2’si kadın. Yetişkin nüfusun içinde bile 15-34 yaş arası grubun oranı % 45! Çok genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Üniversite mezunu % 8.5, ilkokul mezunu % 41, okur yazar olmayanlar % 6.1, diplomasız okurlar % 3.6. Ülke nüfusunun % 50.3’ü ilkokul ve altı eğitime sahip.



* Ayda 3.000 TL ve üstü kazanan yetişkinler % 3.5, ayda 1.000 TL ve altı kazananlar % 68.4, 500 TL ve altı kazanlar ise % 27.4.



* Yetişkin nüfusun % 86.1’i kendini Türk, % 10’u Kürt veya Zaza olarak, % 91’i Sünni Müslüman, % 4.9’u Alevi Müslüman olarak tarif ediyor. Türklerin % 92.3’ü, Kürt veya Zazaların % 86.7’si Sünni Müslüman, Türklerin % 0.4’ü, Kürt ve Zazaların % 0.9’u Alevi Müslüman.



* % 54.2 kendini dindar, % 30.3 inançlı, % 12.4 sofu, % 1.4 inançsız, % 0.7 ateist olarak tarif ediyor.



* Başörtüsü veya yemeni örten kadınlar % 56.9, türbanlılar % 13.4, çarşaf ve peçe kullananlar % 0.9, başını örtmeyenler ise sadece % 28.8. 15 yaş üstü kadınlarımızın % 71.2’sinin başı şu veya bu şekilde kapalı.



* "İlk ve orta eğitim alan kızlar başını örtmeli" diyenler % 32.3, "hukuk sistemi dini kurallara göre belirlenmeli" diyenler % 22.3, "kamuda çalışan kadınlar başını örtebilmeli" diyenler % 52.9.



* Buna mukabil "din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı" diyenler % 58.1, "devlet yurttaşların (Sünni, Alevi, Hıristiyan vb.) dinlerini yaşayabilmeleri (inanış+ibadet) için destek vermeli diyenler % 77.7, "Türkiye AB’ye girmeli" diyenler % 63.6.



* Aynı konuda korku duymayanlara oranla; "Türkiye’nin bölünmesinden korkanlar" % 75.8, (korkmayanlar % 24.2.), "Türkiye’ye şeriat gelmesinden korkanlar % 59, "geleneklerden kopuştan korkanlar" % 79.5, "ekonominin kötüye gitmesinden korkanlar" % 82.6.



* Bu görüşlere katılmayanlara oranla; "Kürt sorunu Kürtlerin ayrı bir devlet kurmak istemesinden kaynaklanıyor" diyenler % 65.8, (% 34.2 bu görüşe katılmıyor), "Kürt sorunu Kürtlere farklı davranılmasından çıkıyor" diyenler % 33.6, "Kürt sorunu yabancıların kışkırtmasından çıkıyor" diyenler % 79.3.

