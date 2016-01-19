Türkler artık istenmiyor



Moskova'nın yaklaşık 500 kilometre güneyindeki Voronej... Bir öğrenci şehri... Dünyanın her yanından gençler okumak için buraya geliyor.

Kentteki çok uluslu bu öğrenci evi ise birkaç gün sonra dağılacak. Çünkü evde yaşayan iki Türk öğrenci Türkiye'ye geri dönüyor.

Her şey bir anda değişiverdi

Uğur ve arkadaşları geriye dönüp baktıklarında bir yandan Rusya'da geçirdikleri harika üç yılı yad ederken, bir yandansa her şeyin bir anda nasıl değişiverdiğine hayret ediyor.

"Bir arkadaşımın ev sahibi onu sırf Türk olduğu için evden çıkardı. Bazı arkadaşlarım üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. Başka bir arkadaşımı yolda polis durdurmuş. Parasını alıp, tehdit etmişler. O zamandan beri korku içinde yaşıyoruz. Herhangi bir sebeple bir gün buradan ayrılmak zorunda bırakılma korkusuyla... Yetkili makamlar bunun için gereken bahaneyi nasılsa bulacaktır."

Türkleri korkutmaya çalışıyorlar

Uğur ve Onur kendilerini çaresiz hissettiklerini belirtiyor. Onları da korkutmaya çalışanlar olmuş:

"Bizi arayıp ‘Bundan böyle nerede olduğunuzu bileceğiz. Her saat başı sizi nerede bulacağımızı haber vereceksiniz. Hatta her yarım saatte bir…’ dediler. Ne diyebilirim ki? Hiç hoş bir durum değil.”

Türk ve Rus hükümetleri arasında yaşanan savaş uçağı geriliminden bu yana Rusya'da yaşayan Türkler baskı altında.

Oysa daha önce Türkler ve Ruslar yakın ekonomik ilişkiler nedeniyle can ciğer dost konumundaydı.

Rusya'nın başkenti Moskova. Burası kentin yeni yüzü olan Moskow City semti. Burada Türkiye'nin eskiden Rusya için nasıl büyük bir anlam taşıdığını görmek mümkün. Evolution adlı bu şık gökdelen bir Türk inşaat firmasının imzasını taşıyor.

Sokaklarda Türkçe konuşmaya çekiniyorlar

İki ülke arasındaki dostluğun pekiştiği son buluşmalardan biri eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşandı. İki lider birlikte Moskova'da Avrupa'nın en büyük camisinin açılışını kutladı.

Sadece dört ay sonra burada yaşayan Türkler adeta sokaklarda Türkçe konuşmaya çekinir hale geldi. Üniversite öğrencisi Uğur:

"Rus uçağının düşürülmesinden sonra bize çok farklı bakıyorlar. Daha önce Ruslar ‘Ah biz Türkiye'ye bayılıyoruz. Antalya'ya gitmiştik. Şimdi orada havalar nasıl?’ diyordu. Şimdiyse Türk olduğumuzu söylemeye çekinir olduk. Türkçe konuştuğumuz zaman bize garip garip bakıyorlar. Hiç hoş değil."

Rusya'dan ayrılmaktan başka çareleri yok

Uğur'un eğitim gördüğü üniversitenin rektörü konuşma taleplerimizi geri çevirdi. Rektörlükten gönderilen yazılı açıklamada üniversitede eğitim gören 10 öğrenciden 9'unun okulla ilişiğinin kesildiği, ancak bu durumun siyasi bir gerekçesi olmadığı belirtiliyor. Rektörlüğe göre neden öğrencilerin kötü notları, öğrencilere göre ise bu sadece bahane. Ancak Rusya'dan ayrılmaktan başka çareleri de yok.

"Rusya'dan ayrılmayı hiç istemiyorum. Ama tüm arkadaşlarım gitti. Korkuyorum diyemem ama kendimi rahatsız hissediyorum."

Yakın zamana kadar Rusların en yakın dostlarından olan Türkler şimdi devlet düşmanı, istenmeyen kişiler olarak görülüyor.

DW/JR/BW/BÖ/NH