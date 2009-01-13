Türkler Almanya'da üniversiteye talip

Almanya’da içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle satışa çıkarılan ülkenin ilk özel üniversitesinin değeri, Türkler talip olunca 10 kat arttı.



Türkiye’den bir profesörün talip olduğu Özel Witten- Herdecke Üniversitesi için satış bedeli 30 milyon Euro’dan görüşmeler yapıldığı, ancak daha sonra bu bedelin 300 milyon Euro’ya yükseltildiği belirtildi.



Üniversiteye talip olan Türk yatırımcının danışmanı Solingen’deki ESİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, pazarlıklar sonucu prensipte 30 milyon Euro’ya anlaştıklarını belirterek, "Üniversite yönetimiyle bizzat görüşerek, kendilerine finansman sağlayacak bir Türk yatırımcının konuyla ilgilendiğini bildirdim. Görüşmeler sonrasında 30 milyon Euro’ya ön anlaşma sağlandı. Satış için prosedürlerin tamamlanmasını beklerken, teklif edilen fiyatın 30 milyon Euro’dan 10 kat artırılarak 300 milyon Euro’ya çıkarıldığını öğrendik. Bunun nedenini tam olarak anlamış değiliz" dedi.