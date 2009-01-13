Türkler Almanya'da üniversiteye talip

Almanya’da içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle satışa çıkarılan
ülkenin ilk özel üniversitesinin değeri, Türkler talip olunca 10 kat
arttı.
Türkiye’den bir profesörün talip olduğu Özel Witten- Herdecke
Üniversitesi için satış bedeli 30 milyon Euro’dan görüşmeler yapıldığı,
ancak daha sonra bu bedelin 300 milyon Euro’ya yükseltildiği belirtildi.
Üniversiteye
talip olan Türk yatırımcının danışmanı Solingen’deki ESİ Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, pazarlıklar sonucu prensipte 30 milyon
Euro’ya anlaştıklarını belirterek, "Üniversite yönetimiyle bizzat
görüşerek, kendilerine finansman sağlayacak bir Türk yatırımcının
konuyla ilgilendiğini bildirdim. Görüşmeler sonrasında 30 milyon
Euro’ya ön anlaşma sağlandı. Satış için prosedürlerin tamamlanmasını
beklerken, teklif edilen fiyatın 30 milyon Euro’dan 10 kat artırılarak
300 milyon Euro’ya çıkarıldığını öğrendik. Bunun nedenini tam olarak
anlamış değiliz" dedi.