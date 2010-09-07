-TÜRKLER AB'Yİ KUŞATTI BRÜKSEL (A.A) - 07.09.2010 - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 31,9 milyon yabancı ülke vatandaşı yaşarken, bunlar arasında en büyük grubu 2,4 milyonla Türk vatandaşları oluşturuyor. AB istatistik kurumu Eurostat'ın 2009 yılı verilerine göre, AB'deki toplam 31,9 milyon yabancının 11,9 milyonu AB içinden ve 20 milyonu AB dışından geliyor. 2,4 milyonla AB'deki yabancılar arasında yüzde 8 payla ilk sırayı alan Türk vatandaşlarını 2 milyonla Rumenler, 1,8 milyonla Faslılar, 1,5 milyonla Polonyalılar, 1,3 milyonla İtalyanlar, 1 milyonla Arnavutlar ve Portekizliler izliyor. AB'de en fazla yabancı ülke vatandaşına 7,2 milyonla Almanya evsahipliği yaparken, bunu 5,7 milyonla İspanya, 4 milyonla İngiltere, 3,9 milyonla İtalya ve 3,7 milyonla Fransa izliyor. Yabancıların ülke nüfusuna oranı Lüksemburg'da yüzde 43,5'e ulaşırken, Romanya ve Polonya'da binde 1'e geriliyor. Eurostat'a göre, Türkiye'de 103 bin 800 yabancı ülke vatandaşı yaşarken, bunların 45 bin 300'ü AB ülkelerinden geliyor.