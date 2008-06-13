Türkler ABD'yi sevmiyor

WASHINGTON - Merkezi ABD'de bulunan Pew araştırma kuruluşunun yayınladığı yıllık küresel eğilimler raporunda, Türk halkının çoğunluğunun ABD'yi olumsuz olarak gördüğü belirtildi.



Türkiye'de ABD'ye olumlu bakanların oranı bir önceki yılın raporuna göre 3 puan artış göstererek yüzde 12'ye çıkarken, Amerikalılara olumlu bakanların oranı da yüzde 13 oldu. Ankete katılan Türkler arasında ABD'ye olumsuz bakanların oranı ise yüzde 77 olarak açıklandı.



Raporda, ülkelerin ABD'yi nasıl gördüğü sorusuna Türkiye'den yanıt verenlerin yüzde 70'i "düşman", yüzde 8'i "ortak", yüzde 10'u da "ikisi de değil" görüşünü dile getirdi.



Pew araştırma kuruluşunun raporunda Türkiye'ye ilişkin kullanılan verilerin, ABD'nin terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede Türkiye'ye istihbarat desteği vermeye başladığı geçen Aralık'tan çok sonra toplandığı dikkati çekti.



Raporda, Türkiye'ye ilişkin verilerin 31 Mart-21 Nisan 2008 tarihleri arasında 1003 yetişkinle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu elde edildiği belirtildi.



DİĞER ÜLKELERİN TEPKİSİ



Pew raporuna göre Pakistanlıların yüzde 60'ı, Arjantinlilerin yüzde 45'i, Mısırlıların yüzde 39'u, Rusların ve Çinlilerin de yüzde 34'ü ABD'yi "düşman" olarak görüyor.



ABD Başkanı George W. Bush'a güven duyanların oranları Pakistan'da ve Arjantin'de yüzde 7, İspanya'da yüzde 8 olarak görüldü.



Batı Avrupa ülkelerinde de İngilizlerin yüzde 16'sı, Almanların yüzde 14'ü, Fransızların da yüzde 13'ü Bush'a güven duyduğunu belirtti.



ABD LİDERLERİNE GÜVEN



Başkan Bush'a Türkiye'de güvenenlerin oranı sadece yüzde 2 olarak ortaya çıkarken, yüzde 89'luk çoğunluk Bush'a güvenmediğini belirtti.



Raporda Türk halkının, kasımda ABD'de yapılacak seçimden sonra iktidara gelecek yeni başkana da fazla güven duymayacağı ortaya çıktı.



Türkiye'de, Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama'ya güvenenlerin oranı yüzde 20, güvenmeyenlerin oranı yüzde 62 oldu. Türklerin yine sadece yüzde 5'i Cumhuriyetçi aday John McCain'e güven duyduğunu belirtirken, yüzde 71'lik bir çoğunluk aksi görüş bildirdi.



Türklerin yüzde 29'u yeni ABD başkanının yönetiminde Amerikan dış politikasının iyi yönde ilerleyeceği, yüzde 43'ü pek değişmeyeceği, yüzde 13'ü ise daha da kötüleşeceği görüşünü dile getirdi.



İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya gibi ülkelerin halklarınınsa Obama'ya büyük ölçüde güven duyduğu, McCain'e duyulan güvenin bu ülkelerde çok daha az olduğu görüldü.



DİĞER ÜLKE VE LİDERLER



Rapora göre, Türk halkı başka liderlere de güvenmiyor. Örneğin Almanya Başbakanı Angela Merkel'e güvenen Türklerin oranı geçen yıl yüzde 10 iken, bu yıl bu rakam yüzde 6'ya düştü.



Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve yeni Başbakanı Vladimir Putin'e güven duyan Türklerin oranının da, yüzde 9 olduğu görüldü.



Rapora göre, Türkiye'de İran'a olumlu bakanların oranı yüzde 24, olumsuz bakanların oranı yüzde 56. Türklerin yüzde 65'i de, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının tehdit olacağı görüşünü dile getirdi.



Irak'ta işlerin iyi yönde gelişeceğini tahmin eden Türklerin oranı yüzde 12 olarak görülürken, Türk halkının yüzde 72'sinin NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden yana olduğu ifade edildi.



EKONOMİK DURUM



Türkiye'de ülkenin ekonomik durumuna olumsuz bakanların oranının da arttığı görüldü. Geçen yıl Türkiye'de halkın yüzde 46'sı ekonomik gidişi olumlu bulurken, bu yıl bu rakam yüzde 21'e düştü.



Raporda, Türklerin yüzde 55'i ekonomik durumun kötüleşeceği, yüzde 17'si değişmeyeceği, yüzde 24'ü de olumlu yönde değişeceği şeklinde görüş belirtti.



Ankete katılan Türklerin yüzde 40'ı kişisel ekonomik durumlarını "iyi" olarak değerlendirirken, yüzde 24'ü de "kötü" şeklinde yanıt verdi. (AA)