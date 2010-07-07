Türkler AB vatandaşlığında ilk sırada

T24- Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat tarafından yayımlanan son verilere göre, 2008 yılında 49 bin 546 Türk, AB vatandaşlığına geçti. Böylece AB vatandaşlığına geçen Türk sayısı 2007'ye göre yüzde 10 düşüş gösterdi.



Verilere göre, Türklere en fazla AB vatandaşlığı veren ülke 24 bin 449 ile Almanya oldu. Almanya'yı 10 bin 202 vatandaşlık ile Fransa izledi.



AB vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler, Almanya’da birinci, Danimarka ve Hollanda’da ikinci, Fransa, Avusturya ve Romanya’da ise üçüncü sırayı aldı.



Eurostat, 2008 yılında 5 bin 968 yabancının da Türk vatandaşlığına geçtiğini duyurdu, ancak bu kişilerin milliyetlerini açıklamadı.



AB ülkelerinin en çok vatandaşlık verdiği ülke ise 63 bin 823 ile Kuzey Afrika ülkesi Fas oldu. Bu alanda üçüncü sırayı ise 27 bin 322 ile Güney Amerika ülkesi Ekvador aldı.