Türkler 1.40 liralık benzine koşuyor

T24 - Türkiye'de benzinin litresi 4 lira olunca, sınır illerdeki Türkler, Suriye'ye gidip depoyu fullüyor! Son zamlar ile benzin 4 TL'ye dayanırken Türkiye'ye komşu olan Suriye'de benzinin 1 TL 40 kuruşa satılması üzerine sınıra yakın kentlerdeki vatandaşlar, araçları ile komşu ülkeye giderek benzinlerine oradan almayı tercih ediyor.



Türkiye ile Suriye, arasında vizelerin kaldırılmasından sonra Suriye sınırında Kilis, Gaziantep Hatay, Şanlıurfa ve Mardin illerinde oturan vatandaşlar, otomobilleri ile Suriye'ye giderek, araçlarının benzinlerini doldurup Türkiye'ye geliyor.

Suriye'de benzinin litresi 44 Suriye lirası Türk parası ile 1 TL 40 kuruştan benzin satılması nedeniyle sınır kendinde yaşayan vatandaşlar araçları ile Suriye'de turistik gezi yaptıktan sonra benzinlerini doldurarak Türkiye'ye geliyor.

Türkiye'deki benzinin 3'de 1 fiyatına Suriye'de benzin satıldığı için vatandaşlar Suriye benzinini kullanıyor.

Vatandaşlar, Suriye'de benzin fiyatlarının 1 TL 40 kuruş olduğunu belirterek, " Türkiye'de benzinin litresi 4 TL'ye dayandı. Bizde vergiler çok yüksek Suriye'de benzin ucuz olduğu için buradan alıyoruz" diye konuştular.



Irak'ta 80 kuruş olunca Suriyeliler de oraya gidiyor

Öte yandan Irak'ta benzinin litresi 80 kuruş İran'da ise 50 kuruştan satılması nedeniyle Irak ve İran'a komşu olan sınır illerinde yaşayan vatandaşların bu ülkelere giderek, benzin ihtiyaçlarını karşıladıkları bildirildi.



