'Türkiye'yle ticaretin kesilmesi İsrail'e pahalıya patlar'

T24



Avrupa eğitimli işgücü

Filistin bizi etkilemez

Sınırlar önemli değil



Linn: Harika ve önemli partneri kaybedebiliriz

İsrail ile ticarette değişiklik yok

İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer, Türkiye ile ticari ilişkilerin kesilmesinin İsrail’e pahalıya patlayacağını söyledi. Hürriyet'in haberine göre, Tel Aviv’de Filistin ve Arap dünyası ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Ekonomide Bölgesel İşbirliği konulu uluslararası konferansta konuşan Fischer, “Türkiye ekonomisi uzak ara İsrail’den büyük ve iyi. Ayrıca Türkiye son derece hızlı büyüyor” dedi.Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısıyken 2001’de Türkiye’nin serbest kur rejimine geçişinde önemli rol oynayan Fischer, “Türklerin çok müthiş girişimcileri ve Avrupa eğitimine sahip kaliteli işgücü var. Türkiye’de bölgede hem çok büyük bir pazar olacak ve hem de bölgenin önemli bir ihracatçısı haline gelecek. Türkiye ile ticari ilişkilerimizin olmamasının sonuçları bizim açımızdan pahalı olabilir” diye konuştu. Fischer’in, yüzlerce İsrailli hükümet yetkilisi ve dünyanın pek çok yerinden katılan işdünyası temsilcilerinin bulunduğu konferansta Ankara’nın İsrail’e yönelik yaptırımlarını ilan etmesinin ardından bu açıklamaları yapması dikkat çekti.Fischer, Filistin ekonomisine de değinerek şunları söyledi: “10 milyar dolarlık büyüklüğü ile 220 milyar dolarlık İsrail ile kıyaslandığında Filistin ekonomisi oldukça küçük. İki ülkenin geçmişte olduğu gibi şimdi de ekonomisinin entegrasyonu mümkün. Filistin, yeniden özgür bırakılırsa hızla büyür. Bunun iki ülke ekonomisi üzerinde müthiş bir etkisi olur.”İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres, “İsrail, yoksullukla mücadele ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bölgesi için bir örnek olmalı” dedi. Bugün ilişkilerin sınırlardan daha önemli olduğunu kaydeden Peres, “Sınırlar kirliliği ya da füzeleri önleyemiyor. İhtiyacım olan işbirliği” diye konuştu.İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uryel Linn, Türkiye ile krizin büyütülmesinin İsrail sanayisine ciddi zarar verebileceğini belirterek, bunun büyük iş kayıplarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Linn, “Eğer Türk yetkililer, İsrail’le ticari ilişkileri kısıtlamaya karar verirse, harika ve önemli bir partneri kaybedeceğiz. Şimdilik, krize rağmen iki ülke arasındakiticari ilişkiler etkilenmedi” dedi. Bu yıl Türkiye-İsrail karşılıklı ticaretinin 4 milyar doları bulmasının beklendiğini söyleyen Linn, şöyle konuştu: “Bu yılın ilk yarısında 2010’un ilk yarısına göre yüzde 26’lık artışla 2 milyar dolarlık hacim yakalandı. Türkiye’ye ihracatımız bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 39 artış göstererek 648 milyon dolardan 950 milyon dolara çıktı. İthalatımız da yine ilk yarıda geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 16 artarak, 907 milyondan 1.05 milyar dolara çıktı.”Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mavi Marmara baskınıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler’in hazırladığı raporun Türkiye’nin beklentilerini karşılamamasının ardından İsrail’e karşı atılan diplomatik adımlara rağmen İsrail ile ikili ticarette herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Çağlayan, “Her iki ülke de iyi bir ticari partnerdi ama şu an itibariyle (ticaretle ilgili olarak) herhangi bir durum yok” dedi. Çağlayan, ocak-temmuz döneminde İsrail’e ihracatın 1.5 milyar dolar, ithalatın ise 1.2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.