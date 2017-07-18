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"Türkiye'yle S-400'ler üzerinde uzlaşı sağlandı, kontratın hayata geçirilmesini bekliyoruz"

Savunma Bakanı Işık da S-400 füzeleri konusunda Rusya ile imza aşamasına gelindiğini belirtmişti

18 Temmuz 2017 16:00

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksandr Miheyev, Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Miheyev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları sevk edilmesine ilişkin yapılan görüşmelerin hangi aşamada olduğuna yönelik soruya, "Kontrat üzerinde uzlaşı sağlandı. Kontratın hayata geçme ihtimali de yüksek, yürürlüğe girmesi için çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da S-400 füzeleri konusunda Rusya ile imza aşamasına gelindiğini belirtmişti.

Bloomberg haber ajansı geçen hafta Türkiye'nin Rusya'dan alacağı iki S-400 bataryası için 2.5 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini iddia etmişti.

Ancak bu iddia, ne Rusya ne de Türkiye hükümeti tarafından doğrulanmıştı.

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