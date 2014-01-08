Türkiye'yle imzalanan nükleer anlaşma Japonya'da tartışma konusu oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokyo temasları sırasında imzalanan ve Japon Mitsubishi şirketinin Sinop'ta yapılacak nükleer enerji santralinin inşaatını üstlenmesini öngören anlaşma Japonya'da tartışmalara neden oldu.

Japon Asahi Şimbun gazetesinin aktardığına göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, maddenin anlaşmaya Türk tarafının isteği üzerine eklendiğini öne sürdü. Anlaşmada ayrıca gerekli değerlendirmeler yapılırsa Japonya'nın zenginleştirme ve kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işleme teknolojilerinin Türkiye'ye satışı da öngörülüyor.

'Meclis açılınca konu gündeme gelecek'

Japonya parlamentosu halihazırda tatilde. Ancak meclis açılır açılmaz anlaşma milletvekillerinin onayına sunulacak. Asahi Şimbun söz konusu oturumda anlaşmaya muhalefetten sert itirazlar geleceği yorumunu yaptı.Geçmişte Sanayi Bakanlığı'nda görev yapmış bir bürokrat olan Şigeaki Koga da gazeteye yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye gönderme yaparak, "Hükümetin bir başbakan tarafından desteklenen projelerle ilgili makul olmayan talepleri kabul etmesi büyük bir risktir" dedi.

Gazeteye konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, anlaşmanın en kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirterek, "Parlamentodan hemen geçmezse ilk reaktörün planlandığı gibi 2023'te devreye girmesi mümkün olmayacak" dedi.

'Zamanında iktidar bile karşı çıktı'

Muhalefetteki Demokratik Japonya Partisi'nin anlaşmaya parlamentoda karşı çıkması bekleniyor. İktidardayken nükleer santral inşaatlarını destekleyen partinin özellikle Fukuşima'dan etkilenen bölgelerdeki vekilleri söz konusu politikaya karşı çıkıyor.

Bir başka muhalefet partisi Japonya Restorasyon Partisi de anlaşmaya karşı oy kullanma kararı aldı.

Hatta Başbakan Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nın dış ilişkiler birimi bile ekimde bir açıklama yaparak nükleer silahlanma kaygıları gereği onay kararını geri almıştı.