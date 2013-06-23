Türkiye'yle ilgili Merkel'in önündeki iki senaryo

Yaklaşık 1 yıldır süren Gezi olayları Berlin ile Ankara arasında da gerilim yarattı. Alman diplomatlar, Egemen Bağış'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Sarkozy benzetmesi yapmasının Berlin'de hayal kırıklığı yarattığını ifade ediyor. Alman diplomatlarca, bu durumda yeni bir müzakere başlığının açılması Ankara'ya yanlış bir sinyal vereceği düşünülüyor. Merkel'in önündeyse iki farklı senaryo var.

Berlin ile Ankara arasında diplomatik gerilim sürerken, gözler Merkel hükümetinin Türkiye’nin AB müzakereleri konusunda vereceği karara çevrildi.

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Almanya’nın nihai kararı Başbakan Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’nin görüşmeleri sonucunda netleşecek. Westerwelle, Cumartesi günü Doha’daki Suriye konferansı sırasında Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüş, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ancak Türkiye ile görüş ayrılıklarının tümüyle giderilememiş olduğunu söylemişti.

Eylül ayında yapılacak genel seçimler nedeniyle iç politikada baskı altında olan Merkel'in, müzakere başlığının resmen açılmasını aylar sonrasına erteleyerek, koalisyon ve partisi içinde Türkiye’nin AB üyeliğine katı şekilde karşı çıkan muhafazakâr kesime de mesaj vermeye çalışabileceği belirtiliyor.

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Alman hükümet çevrelerinde konuşulan bir diğer alternatif formül, Pazartesi günü müzakerelerin başlaması kararı alınması ancak AB üyesi ülkelerin ortak bir deklarasyon yayınlayarak Türkiye’deki son gelişmelerle ilgili tepkilerini güçlü bir şekilde ortaya koyması.



Ankara-Berlin ilişkilerindeki gerilimin aşılması durumunda bu alternatifin geçerli olabileceği kaydediliyor.

Merkel’in ikna olmaması durumunda ise Almanya’nın, AB sürecinde Türkiye ile yeni bir müzakere başlığının açılmasını Pazartesi günü veto edebileceği ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Westerwelle’nin, Davutoğlu ile Cumartesi günü Doha'da yaptığı görüşme, gerilimi bir ölçüde düşürmüş ancak görüş ayrılıklarının sürdüğünü ortaya koymuştu.

Westerwelle, görüşmenin ardından Alman birinci televizyonu ARD’ye yaptığı açıklamada, “iyi ve yapıcı” bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ancak Türkiye ile görüş ayrılıklarının tümüyle giderilemediğini kaydetti. Alman Bakan, gerilimi düşürmek için her iki tarafın da çaba göstermekte olduğunu belirtirken, sorunları aşmak için görüşmelere devam edeceklerini vurguladı. Westerwelle, diyaloğun sürmesinin her iki tarafın da çıkarına olduğunu sözlerine ekledi.

'Yeni bir başlık açılırsa Türkiye'ye yanlış sinyal verilmiş olur'

Gezi Parkı protestolarında Erdoğan hükümetinin polisin orantısız güç kullanmasını engellemediğini, gerilimi tırmandıran bir söylem kullanmaya devam ettiğini belirten ve bunu eleştiren Alman diplomatik kaynaklar, böyle bir dönemde müzakerelerde yeni bir başlığın açılmasının, Ankara’ya yanlış bir sinyal vereceğinin düşünüldüğünü belirtiyor. Ancak diplomatlar, bu konuda henüz kesin kararın verilmediğini ifade ediyor.