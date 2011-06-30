Türkiye'yle demokrasi arasında uçurum var

T24 - Yüksek Seçim Kurulu'nun BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle'nin vekilliğini düşürmesine gelen tepkiler sınırları aştı. Aralarında Prof. Noam Chomsky, Prof. Michael Gunter ve yazar Margaret Owen'in de olduğu dünyaca ünlü isimlerden Dicle'ye destek verdi.







Hatip Dicle ile dayanışma yurt içi ve yurt dışında çığ gibi büyüyor. Brezilya'dan Hindistan'a, Norveç'ten Güney Afrika'ya, İspanya'dan Irak'a, Romanya'dan İskoçya'ya kadar aralarında dünyaca tanınmış şahsiyetlerin de bulunduğu birçok kişi Dicle ile dayanışma içerisine girdi. Destek verenler arasında Prof. Latif Waid, Prof. Norman Peach, Prof. Rudolph Bauer, Prof. Georg Auernheimer, Prof. Kariane Westrheim gibi isimler de bulunuyor.

Dicle'ye destek sınırları aştı



Hatip Dicle ile Dayanışma Komitesi'nin YSK tarafından 20 Haziran günü milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle için başlattığı kampanyaya destek büyüyor. Kampanyaya Prof. Noam Chomsky, Prof. Dr. Michael Gunter, Prof Dr. Latif Waid, Prof. Dr. Norman Peach, Prof. Dr. Rudolph Bauer, Prof. Dr. Georg Auernheimer, Prof. Kariane Westrhei'in yanı sıra yüzlerce parlamenter, akademisyen, hukukçu, siyasetçi, sanatçı, yazar ve gazeteci katıldı. Kampanyaya katılan Brazilya'dan Hindistan'a, Norveç'den Güney Afrika'ya, İspanya'dan Irak'a, Romanya'dan İskoçya'ya birçok imzacı Hatip Dicle ile dayanışma içerisinde olduklarını beyan etti.



İmzacılar Türkiye'deki Kürt halkına ve onun temsilcilerine yönelik hukuksuzluğa sessiz kalmayacaklarını ifade ederken, Türkiye devletini Hatip Dicle ve diğer tutuklu milletvekillerini parlementoda görevlerini yerine getirmesi için özgür bırakmaya çağırdı. İmzacılar, Kürt sorununun barışçıl yolla çözümünü istedi.

Milletvekilliği iade edilsin



İmza metnindeki talepler şu şekilde sıralandı:



"Kürt sorununun çözümüne, halkın demokratik taleplerine cevap verebilmek için; toplumsal bir diyaloğun BDP ve Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku ile geliştirilmesi, Türkiye'deki Kürt siyasetçilerine ve sol muhalefete karşı baskı ve tutuklamaların sonlandırılması, çift taraflı bir ateşkes yapılması, Türkiye hükümetinin Kürt sorununda taraf olan Abdullah Öcalan ve PKK de dahil olmak üzere diğer tüm politik aktörler ile görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Hatip Dicle ve Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku üyeleri Türkiye'nin demokratikleşmesinde ve Kürt sorununun barışçıl çözümünde önemli bir temsiliyettir. Dolayısıyla Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin iadesi Kürt halkının demokratik talepleri ve Türkiye'nin demokratikleşmesine için, ülkenin istikrara kavuşmasına doğru atılacak önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz."

Çağrının yayınlandığı imza metnine ise şu internet adresinden ulaşılabilir:

http://www.solidarity-dicle.blogspot.com/

Dicle'nin yanındayız

Kampanyaya destek veren (Avrupa Parlementosu Yeşiller/EFA Üyesi Frieda Brepoels: Türkiye farklı toplumlara sahip bir ülkedir, bu toplumlara haklarını tanımalıdır. Avrupa Parlementosu'nun talebine karşılık, hâlâ Kürt sorununa bir çözüm ufukta görülmüyor.

NADAL Başkanı Dr. Joey Moses: Hatip Dicle'nin seçimlere adaylığının onaylanması ve demokratik yollarla seçilmesinin ardından, parlamentoda vekil olmasını engelleyen yaklaşım yanlış ve üzücüdür, derhal vekilliğinin iadesi yapılmalıdır.

Die Linke Partisi'nin Almanya Federal Parlamento Üyesi Jan van Aken: Diyarbakır'da yaklaşık 80 bin insanın demokratik talepleri AKP hükümeti tarafından da saygıyla karşılanmalıdır. Hâlâ Türkiye'de Kürt halkının seçilmiş temsilcilerin tutuklu kalması ve kriminalize edilmesi kabul edilemez. Tüm dayanışmamızla Hatip Dicle'nin yanındayız.

İsviçre Amnesty International Türkiye Koordinatörü Maya Heuschmann: Türkiye'nin Kürt bölgelerinde yaşanan sorunların aşılabilmesi ve barışçıl bir çözüm gelişmesi ancak demokratik yöntemlerle sağlanabilir. Dicle'nin elinden milletvekili hakkının alınması kararı, anti demokratiktir ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 21.Maddesi'ni ihlal ediyor.

Basler Zeitung gazetesinden emekli gazeteci, Sosyal Demokrat Parti'den Basel-Stadt Kanton Meclisi Üyesi Jürg Meyer: Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku tarafından desteklenen bağımsız milletvekilinin YSK tarafından düşürülen milletvekilliğinin iadesini talep edilmesini destekliyor ve dayanışma içerisinde olduğumu belirtiyorum.

Avrupa Parlamentosu Almanya Sol Parti Milletvekili, Brüksel Jürgen Klute: Seçimlerde belgelenen ihlallere rağmen seçim sonuçlarını barışçıl ve demokratik bir sürece yol açması için, Kürt tarafı tek taraflı ateşkesi uzattığını açıklasa da, bu kararla hükümetin istikrarsızlıkta ısrarlı olduğu görülüyor.

Almanya Federal Parlamentosu Sol Parti ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Andej Hunko: Seçim öncesi üç aylık gibi bir sürede 2000'den fazla BDP ve Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'na yakın insan tutuklandı ve neredeyse her gün askeri operasyonlar düzenlendi. Hükümet olayların ve sürecin yatışması ve barışçıl bir sürecin gelişmesini görmek istemiyor.

Almanya Parlamentosu Sol Parti Parlamenteri İngrid Remmers: Dicle'nin vekilliğinin düşürülmesi halkın demokratik taleplerine bir saldırıdır. Somut olarak Türkiye'nin demokrasi ile arasında büyük uçurumlar olduğu görülüyor.