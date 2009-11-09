Türkiye’yi yerin dibine batıran tanıtım rehberi

İngiltere ve ABD’nin en önemli 20 rehberinin kitabında, “Ülke yankesiciler, jigololar, kocasını aldatan kadınlar, üç kağıtçı taksicilerle dolu” anlatımlarına yer verildi.



Turistlerin ellerinden düşürmedikleri rehber kitaplarda Türkiye ve İstanbul hakkında ilginç uyarılar yer alıyor. Vatan gazetesinde yeralan haberde, aralarında Culture Smart, Lonely Planet, Rough Guide, TimeOut, Frommer’s gibi İngiltere ve ABD’nin önde gelen rehberinin bulunduğu 20’ye yakın Türkiye ve İstanbul tanıtım rehberinin incelendiği belirtiliyor.



Independent gazetesinin en iyi kent rehberi olarak tanımladığı TimeOut İstanbul’u şöyle tanımlıyor: “İstanbul çeşitli bir meze tabağı gibi farklı ve karışıktır. Kentin üzerindeki gizemli örtüyü kaldırın altından bir başka örtü çıkar. 2 bin 700 yıllık binbir örtü vardır karmaşık ve kanlı tarihinin altında.” ’Genç Türkler ve eski alışkanlıklar’başlığı altında genç kuşak şöyle tarif ediliyor: “Kim bilir kocasına akşam yemeği pişirmek için koşar adımlarla eve yetişmeye çalışan genç kadın tüm günü sevgilisiyle birlikte geçirmiştir.”



Taksiler



“Gideceğiniz yönü biliyorsanız şoföre tarif ediniz bilmiyorsanız en uzun yoldan gideceğinize hiç şüpheniz olmasın. Paranızı uzatırken yem olmamaya dikkat ediniz bazan 10 YTL alan şoför el çabukluğu ile parayı değiştirip 1YTL verdiğinizi iddia edebilir. O nedenle paranın üstünü aldıktan sonra parayı veriniz. ”



Tek kadınlar



Yalnız seyahat eden kadınlara tavsiyeler bölümünde şöyle yazıyor: “Sultanahmet çevresi kazanç sağlamak için duygu sömürüsü yapan profesyonel jigololarla doludur. Jigololar özellikle varlıklı ve heyecan arıyor izlenimi veren az çekici tek kadınları ağlarına düşürmeye çalışırlar.”



Yankesiciler



“Turist gibi görünmemeye çalışın çantanıza sıkıya yapışın. İstasyonlarda bilet alırken paranızı önceden hazırlayın sürtünen kişilerden, yanınıza yaklaşan cazip-çekici veya karaçarşaflı kadınlardan Oliver Twist romanındaki çocuk karakterlerinden ister kadın ister erkek olun mutlaka uzak durun”



Cinsel tercihler



“Eşcinsellik yasal olmasına rağmen cinsiyet ayırımcılığı dar görüşlü erkekler arasında çoğunluktadır. D0indar kesimde en masum kadın erkek dostluğu bile yanlış algılanır. Tüm batılı kadınlar bu kesimin gözünde fahişedir. ”



Tuvaletler



“Türkiye’de iki çeşit tuvalet vardır. Geleneksel ve Türk tuvaleti. Geleneksel tuvaletin arkasında bir boru uzanır. Ancak bu boruyu açıp kapatmak düğmesine ulaşmak bazan çok zordur. Korku verici Türk tuvaletini kullanmak ise alışkanlık ve ustalık ister. İki ayağınızı işaretli yere basıp ortadaki deliği ortalamanız gerekir. Az sağa veya az sola kaçarsanız olumsuz sonuçlar doğar. Bayanlar eteklerini toplarken dikkatli olmalıdır.”