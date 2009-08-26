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'Türkiye'yi, Türklere anlatmaya çalışıyorum'

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet felsefesindeki laiklik anlayışıyla, ordunun laiklik...

26 Ağustos 2009 03:00

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet felsefesindeki laiklik anlayışıyla, ordunun laiklik anlayışının birbirinden çok farklı olduğunu savundu ve "Ben Türkiye'yi yabancılara anlatmaya çalışmıyorum, Türklere anlatmaya çalışıyorum" dedi.


Orhan Pamuk, Rusya ziyareti öncesinde 'Timeout Moskova' dergisinin sorularını yanıtladı.Pamuk, Türkiye'de hala karanlık güçlerin yönetimde etkili olduğunu belirtti. Yazar, Atatürk'ün laiklik anlayışıyla ordunun bugünkü laiklik anlayışının da farklı olduğunu savundu:

"Bazı çevreler, laikliğin tek yolunun, ordunun siyasete aktif müdahalesi olduğunu düşünüyor. Bu çok yanlış. Maalesef şu an asker tarafından desteklenen laiklik anlayışıyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laiklik arasında dağlar kadar fark var. Bu Türkiye'nin çelişkisi."

Ordunun siyasete fazla müdahale ettiğini söyleyen Pamuk, bu yüzden de seçmenin AK Parti'ye yöneldiğini öne sürdü.

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