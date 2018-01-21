Türkiye'yi temsil eden tek isim Yankı Erel, Avustralya Açık'ta ikinci turda

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta Türkiye'yi temsil eden beş isimden biri olan Yankı Erel, genç erkekler ana tablosunda çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrıldı. 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.

13 numaralı seribaşı Andrew Fenty ile karşılaşan Erel, 2 saat süren karşılaşma sonucunda ABD'li rakibini 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan 17 yaşındaki tenisçi, mücadele boyunca büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "İkinci Grand Slam turnuvam ama ilk defa ana tabloda yer alıyorum. Heyecanımdan dolayı asıl oyunumu sergileyemedim ancak yine de kazanmayı başardım. Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiğim ve ikinci tura yükseldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yankı Erel, turnuvadaki ikinci tur maçında Çekya'dan Dalibor Svrcina ile karşı karşıya gelecek.