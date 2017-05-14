Türkiye’yi tanıtmak için Alman gazetede yapılan 'röportaj' sahte çıktı!

Türkiye'nin Almanya'nın en önemli gazetelerinden Frankfurter Allgemeine gazetesine verdiği 'Turkey-Discover the Potential (Türkiye-Potansiyeli keşfet) başlıklı reklamın içeriğinin sahte olduğu ortaya çıktı. Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odası, ilanda yer alan Genel Müdür Yardımcısı Frank Kaiser röportajının aslında hiç yapılmadığını açıkladı.

Turizmgazetesi.com'un haberine göre Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesine verilen tam sayfa reklamda, Türkiye'de görev yapan Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Genel Müdür Yardımcısı Frank Kaiser ile bir röporaj yapıldı ve Kaiser'in sözlerinden yola çıkılarak Türkiye'nin turistler ve yatırımcılar için ne kadar uygun olduğu tavsiyeleri yer aldı.

Ancak Kaiser, kendisiyle böyle bir röportaj yapılmadığını söylediği belirtti.

​Kaiser, kendisi ile yapılmış röportajdan alınmış gibi yer verilen değerlendirmelerin doğru olduğunu ancak kimsenin kendisiyle böyle bir röportaj yapmadığını söyledi.

Kaiser, kendisiyle röportaj yaptığı yazılan kişiyi de tanımadığını aktardı.

Durumu 'yalan haber' (fake news) diye duyuran FAZ'a açıklama yapan AHK Türkiye Sekreteri Jan Nöther de yayımlanan metni ne kendisinin ne de Kaiser'in bildiğini belirtti. Nöther "Bu şekliyle bir röportaj yapılmadı ve biz de yayımlanması için izin vermedik" dedi.

"İlandaki ifadeler yanlış değil, ama bize sormadan bizi reklamda kullandılar, bu olmaz" vurgusu yapan Nöther, AHK Türkiye'nin yasal pozisyonuyla ilgili bir soruya verildiği ileri sürülen yanıtın ise kendisinin kurumun üyelerine gönderdiği bir iç yazışmadan alınmasına bilhassa sinirlendiğini belirtti.