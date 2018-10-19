"Türkiye'yi Suudi Arabistan'ın suç ortağı ve azmettiricisi gibi gösterecekler"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının "Batı medyasında ele alınma tarzına dikkati çekerek, "Türkiye çok dikkatli olsun, Suudi Arabistan’ın suç ortağı ve azmettiricisi gibi gösterecekler" diye yazdı.

"Batı medyasının tuzağına dikkat"

Altaylı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlendiği iddia edilen ve Amerikan medyasında 'Öldürüldü' şeklinde yer alan Cemal Kaşıkçı olayı konusunda Türkiye'nin dikkatli olması, soruşturmayı tamamlaması, ulaşılan bilgileri ve delilleri mümkün olan en kısa sürede kamuoyu ile uluslararası ve yerel medya ile paylaşması gerektiğine vurgu yaptı. Yazar, aksi takdirde Batı medyasının, Türkiye’yi Suudi Arabistan’ın suç ortağı ve azmettiricisi gibi göstereceğini belirterek Türkiye'nin " Kaşıkçı’yı öldürüleceğini bile bile Konsolosluğa yolladığını, bunun için Suudilerin içindeki karanlık bir grupla anlaştığını iddia edecekler" dedi.

"Bu dediğim tavrın işaret fişeği atıldı bile"

"İngiliz The Times gazetesinde yarın öbür gün böyle bir iddiayı ortaya atmak için altlık niyetine bir makale dün piyasaya sürüldü" diyen Fatih Altaylı, "Richard Spencer adlı bir Ortadoğu uzmanı gazeteci 'Türkiye bu cinayet ile Suudi Prens Selman’ı köşeye sıkıştırıp, maddi yardım koparma peşinde' şeklinde özetlenebilecek bir 'sözde analiz' kaleme aldı.Bu analiz bu işin nasıl Türkiye aleyhine bir mecraya sürüklenmek istediğinin ilk örneği.Suudilerin daha önceki cinayet, adam kaçırmalarında parmağını kıpırdatmayan ülkeler olarak ne İsviçre’yi ne Fransa’yı ne ABD’yi hedefe koyanların şimdi Türkiye’yi hedefe koyma girişimine başlamaları ilginç" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Altaylı, "Empati mi dediniz!" başlığıyla (19 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz