-TÜRKİYE'Yİ SANBERK TEMSİL EDECEK NEW YORK (A.A) - 07.08.2010 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in Mavi Marmara baskınını soruşturacak kurula Türkiye'den eski Dışişleri Müsteşarı ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı Özdem Sanberk'i tayin etti. Reuters ajansının haberine göre, Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Geoffrey Palmer'ın başkanlık edeceği, yardımcılığını görevini Juan Manuel Santos'a devredecek Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin üstleneceği kurulda İsrail'i de eski dışişleri yetkilisi Joseph Ciechanover temsil edecek. İlk toplantısını 10 Ağustosta yapacak soruşturma komisyonunun ilk raporunu gelecek ayın ortalarında sunması bekleniyor. BM yetkilileri, heyetin, baskının koşullarını inceleyeceğini, ayrıca tarafların kendi soruşturmalarının sonuçlarını gözden geçireceğini ve gelecekte benzer olaylardan kaçınmanın yollarını değerlendireceğini belirtiyor. Halihazırda kendi askeri soruşturmasını tamamlayan İsrail, ülkesinde olayla ilgili olarak sivil soruşturma başlatmış, nihayetinde BM soruşturmasına katılmayı kabul etmişti.