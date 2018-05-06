Türkiye'yi rotalarından çıkarmışlardı; o gemiler yeniden gelecek

Türkiye’yi rotalarından bir bir çıkaran ve 2018’de gelmeyeceklerini açıklayan dünyanın en büyük cruise şirketleri rotayı yeniden Türkiye’ye çevirdi. Royal Caribbean cruise şirketinin en lüks gemileri arasında yer alan Azamara Journey, 15 Mayıs’ta çoğunluğunu İngiliz ve ABD’lilerin oluşturduğu gemisiyle Kuşadası Limanı’na yanaşacak. Asıl toparlanma ise 2019 ve 2020’de bekleniyor.

Yaşanan olaylar, çevre ülkelerdeki savaş durumu ve özellikle Batı ülkelerinde oluşturulan olumsuz Türkiye algısı nedeniyle 2016’da turist sayıları ve gelirleri erimiş, zor bir dönem yaşanmıştı. Türkiye’ye cruise gemileri ile gelen turist sayısı ise 2 milyondan, 306 bine kadar gerilemişti. 2017’de daha çok küçük gemilerin uğradığı Türk limanları, yine dev gemilerin rotasına girdi. Daha önce 2018’de Türkiye’ye gelmeyeceklerini duyuran şirketler de 2018 yılında gemilerini Türk limanlarına yanaştıracak. Bu yıl Türkiye’ye gelmesi beklenen cruise turisti sayısının 400 bini aşması hedeflenirken, sektör temsilcileri asıl toparlanmanın 2019 ve 2020’de yaşanacağını belirtiyor.

Yüzde 90'ı yoktu

Önce İstanbul’u rotadan çıkaran firmalar, ardından Kuşadası’na da yanaşmama kararı almıştı. Türkiye’deki limanları yerine Mikonos ve Rodos’a yanaşacaklarını duyurmuşlardı. Ekim 2017’de Hürriyet’e konuşan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kruvaziyer Turizmi Komitesi Başkanı Luigi Baltazzi, Tui, Celestyal, Silver Sea, Windstar ve Thomson gibi firmaların Türk limanlarına yanaşmaya devam ettiğini, sektörün yüzde 90’ını oluşturan Royal Caribbean, MSC, Celebrty, Karnaval, Costa, Princess ve Norwaigen gibi cruise firmalarının ise artık Türkiye’ye gelmediğini açıklamıştı.

ABD'li ve İngiliz



Ancak dünyanın en büyük cruise şirketleri arasında yer alan Royal Caribbean International’a ait olan Azamara Journey isimli ultra lüks geminin 15 Mayıs’ta 850 yolcusuyla Kuşadası Limanı’na yanaşacağı öğrenildi. Yolculara Efes’te klasik müzik konseri verileceğine de dikkat çekildi. Dünyadaki en butik ve ultra lüks gemiler arasında yer alan Azamara Journey’in 191 metre uzunluğunda olan geminin kişi başı fiyatlarının 5 bin ile 10 bin dolar arasında değiştiğine dikkat çeken Royal Caribbean Cruise Türkiye İletişim ve Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, gemide 2 yolcuya bir personelin hizmet verdiğini söyledi. Canıyılmaz, “Bu yıl Royal Caribbean’ın Türkiye ye ilk seferi olacak. Gemideki yolcuların çoğunluğunu İngiliz ve ABD’li turistler oluşturuyor. Gemi 9 gece 10 günlük bir seyahat programı vardı. Kuşadası ara duraklardan biri oldu. Şirketimizin 2019’da daha çok gemisi Türkiye’ye gelecek. Ancak 2020 yılı cruise sektörü için çok daha iyi olacak.

Destekler önemli

Cruise gemilerinin Türkiye’ye gelmesinin çok büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, “Curise sektörü son birkaç yıldır kötü dönemlerden geçti. Ancak yavaş yavaş geri dönüş başladı. 2019 ve özellikle 2020’de çok büyük geri dönüşler olmasını bekliyoruz. Royal Caribbean’ın en lüks gemilerinden biriyle Türkiye’ye gelecek olması sevindirici bir gelişme. Daha önce de MSC Cruise 2019’da yeniden Türkiye seferlerine başlayacağını açıklamıştı. Devletin vermiş olduğu cruise desteklerinin de çok büyük faydası olacak. Ancak İstanbul’daki limanının bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Çünkü cruise gemilerinin rotaları birkaç yıl önceden belirleniyor. Eğer liman bir an önce biterse İstanbul için çok büyük faydası olacaktır” diye konuştu.

Bir yolcu 1000 Euro harcıyor



SEKTÖR temsilcilerinden alınan bilgiye göre cruise yolcularının yüzde 80’i limana yanaştıktan sonra turlara katılıyor. Türkiye’ye günübirlik gelen turistler özellikle İstanbul’da kişi başı 400 Euro’yu aşan harcamalar yapıyor. Eğer Türkiye’de konaklama yapılıyorsa bu rakam en az 1000 Euro’ya kadar çıkıyor.

306 bin turist geldi



CRUİSE turizminde Türkiye 2013 yılında 2.2 milyon turistle cruise pazarından yüzde 10 pay almış. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre 274 gemi Türkiye’ye gelmişti. Ancak 2017’de 307 gemi ve 306 bin turist rakamı yakalanmıştı. Norwegian Cruise Line’ın 2018 sezonundan itibaren Kuşadası, Holland America Line’ın ise 2020 yılından itibaren Türkiye limanlarını rotalarına eklemesine karar verdiği de geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

MSC, Antalya İzmir ile başlıyor



2015’te her hafta 3 gemilerinin Türkiye’ye geldiğini ifade eden MSC Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel de şunları söyledi: “Ancak gemilerin gelmesine ara vermek zorunda kalmıştık. 2019’dan itibaren Antalya ve İzmir’e yeniden seferlere başlayacağız. 2020’den itibaren ise bunun artarak devam etmesini bekliyoruz. MSC’nin Türkiye’de kargo ve liman yatırımları da var. Türkiye için gelecekte de yatırım planları devam ediyor. Türkiye’den tamamen çekilmek gibi bir plan hiç olmadı.”