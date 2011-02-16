Türkiye’yi övdü, dünyaya çattı!

T24

İslam alemi birlik olsun



‘Münafık liderleri asın’



İran’ın başkenti Tahran’da önceki gün düzenlenen muhalefet gösterileriyle aynı zamanda İran ziyaretine başlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün dini lider Ayetullah Seyid Ali Hamaney’i ziyaret etti. Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile makamına gelen Abdullah Gül’e hitaben konuşmasında Türkiye’ye özgüler düzdü, ABD ve İsrail’e ise ateş püskürdü. Hamaney, “Türk hükümetinin Siyonist rejimden uzaklaşması, ülkeniz ve İslam aleminin hayrınadır” dedi.İran devlet sistemine göre karar verme sürecinde en üstte yer alan Ayetullah Hamaney, “İslam dünyasındaki tüm politikalar ve yönetimler birlik ve beraberliği artırmaya yönelik olmalı. Yabancı düşmanların bölücü tertiplerine karşı birlik olmak İslam dünyasının en önemli meselelerinden biri olmalı. Düşman bölgeyi bölmek için sürekli tertip içinde. İslam dünyası düşman tertipleri karşısında birlikte mücadele etmeli” dedi.İran dini lideri, Türk hükümetinin İsrail’den uzaklaşmasının çok olumlu bir siyaset olduğunu da vurgulayarak, “Siyonist rejimden uzaklaşarak doğru yapıyorsunuz, Türkiye’nin büyük İslam alemine yakınlaşması, hem ülkeniz hem de İslam aleminin çıkarlarına hizmet eder. İslam alemi gücü ve potansiyelinin farkına varsa, uluslararası ilişkilerde çok güçlü ve etkili bir güç olur” diye konuştu.Hamaney, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin de artması gerektiğine dikkat çekerek, “3 katına çıkar ve 30 milyar dolara ulaşır” dedi. Cumhurbaşkanı Gül ise, Ahmedinejad ile iki ülke ticaretini ve ilişkilerini artırma yönünde çok faydalı temaslar yaptığı cevabını verdi. Gül, Hamaney ziyaretinin ardından, Tahran’ın güneyindeki turistik kent İsfahan’a gitti.İran’ın başkenti Tahran’da önceki gün 10 binden fazla muhalifin düzenlediği kanlı protesto gösterisi iktidardaki Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yanlılarını kızdırdı. 290 sandalyeli parlamentoda 223 iktidar milletvekili, muhalif liderler, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, eski Başbakan Hüseyin Musavi ve Meclis eski Başkanı Mehdi Kerrubi’yi ‘münafık’ ilan edip, idamla cezalandırılmalarını istedi.İdam talep edilen bildiri meclis sıralarında okunurken, milletvekilleri de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Telefonları kesilerek ev hapsinde tutulan Musavi ve Kerrubi’nin ABD ve İsrail oyununa geldiğini savunan milletvekilleri, münafık tertiplerden yılmayacaklarını belirtti.