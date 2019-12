-Türkiye'yi kimse zaafa uğratamaz İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''İsrail veya x ülkesi, kim olursa olsun, teröre verilebilecek her türlü destekte mutlaka karşılığını görecektir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Önemli olan terör örgütünün böylesi bir araca dönüşmüş olmasıdır ama Türkiye'yi kimse zaafa uğratamaz'' dedi. Davutoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio Patriota ile Conrad Otel'de bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanı, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Kamuoyunda İsrail'in PKK'ya gizli destek verdiği düşüncesi var. İki ülke arasına terör konusunda bir güven bunalımı yaşandığı görülüyor. Bu bunalımın aşılması için İsrail'den ne bekliyorsunuz?'' sorusu üzerine Davutoğlu, ''Teröre karşı mücadele konusunda her sorumlu ülke gibi İsrail de sorumlu davranmalı her şeyden önce. Böyle bir söylentinin İsrail basınında bile yer alması, dediğiniz gibi hem kamuoyumuzda haklı bir infiale sebep vermiştir hem açıkçası, Hükümetimiz nezdinde araştırılması ve gerekli tepkinin verilmesi konusunda bir tepki uyandırmıştır'' diye konuştu. İsrail'in bunu yalanladığını aktaran Davutoğlu, şunları söyledi: ''Ama önemli olan, dediğim gibi, İsrail ya da x ülke, PKK'yı, terör örgütünü bir araç olarak kullanmayı düşünüyorsa, ki geçmişte bunu düşünenler, kullananlar olmuştur, bu da şunu gösteriyor ki ortada bu örgüt nezdinde bir güç mücadelesi var. Bu konuda da vatandaşlarımızın, siyasi düşünce farkı gözetmeksizin, etnik köken farkı gözetmeksizin, bir vücut halinde İsrail ile böyle bir ilişki içinde kim olursa olsun, ona karşı mücadeleyi daha güçlü bir şekilde sürdürmesi icap eder. İsrail veya x ülkesi, kim olursa olsun teröre verilebilecek her türlü destekte mutlaka karşılığını görecektir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Önemli olan terör örgütünün böylesi bir araca dönüşmüş olmasıdır, ama Türkiye'yi kimse zaafa uğratamaz. Hiç kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmamalıdır. Bu konuda bizim ilkesel, net bir pozisyonumuz var. Bundan sonra da bu pozisyonu sürdüreceğiz. Bu güven bunalımının ortadan kalkması için İsrail ne yapması gerektiğini bilir.''