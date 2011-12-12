-Türkiye'yi İzlanda da geride bıraktı BRÜKSEL (A.A) - 12.12.2011 - AB'ye tam üye olmak için müzakere sürecini tamamlayan Hırvatistan'dan sonra İzlanda da katılım yolunda hızla ilerliyor. Üyelik müzakerelerinde 1 yılı dolduran İzlanda, bugün Brüksel'de toplanan hükümetlerarası konferansta 5 fasıl açarak 4'ünü kapattı. İzlanda'nın AB ile daha önceki iki katılım konferansında kaydettiği ilerlemeler de eklendiğinde toplam 35 müzakere başlığından bugüne dek 11'i açılmış ve 8'i kapanmış oldu. Katılım müzakerelerinde üzerine düşeni yapmasına rağmen çıkarılan siyasi engellere takılan Türkiye ise 6 yılda 13 fasıl açarak sadece 1'ini kapatabilmişti. AB müzakerelerine Türkiye ile eşzamanlı başlayan Hırvatistan ise 35 fasılın hepsinde süreci tamamlayarak ve geçen haftaki AB zirvesinde katılım anlaşması imzalayarak 2013 ortasında üyelik için vize almıştı.