T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye'yi İzlanda da geride bıraktı BRÜKSEL (A.A)

12 Aralık 2011 17:51

-Türkiye'yi İzlanda da geride bıraktı BRÜKSEL (A.A) - 12.12.2011 - AB'ye tam üye olmak için müzakere sürecini tamamlayan Hırvatistan'dan sonra İzlanda da katılım yolunda hızla ilerliyor. Üyelik müzakerelerinde 1 yılı dolduran İzlanda, bugün Brüksel'de toplanan hükümetlerarası konferansta 5 fasıl açarak 4'ünü kapattı. İzlanda'nın AB ile daha önceki iki katılım konferansında kaydettiği ilerlemeler de eklendiğinde toplam 35 müzakere başlığından bugüne dek 11'i açılmış ve 8'i kapanmış oldu. Katılım müzakerelerinde üzerine düşeni yapmasına rağmen çıkarılan siyasi engellere takılan Türkiye ise 6 yılda 13 fasıl açarak sadece 1'ini kapatabilmişti. AB müzakerelerine Türkiye ile eşzamanlı başlayan Hırvatistan ise 35 fasılın hepsinde süreci tamamlayarak ve geçen haftaki AB zirvesinde katılım anlaşması imzalayarak 2013 ortasında üyelik için vize almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24