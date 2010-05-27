Türkiye'yi değil İspanya'yı seçti

T24- Türkiye büyük yabancı yatırımları çekemiyor. 25 bin kişiye iş imkanı sağlayacak Fransız otomobil üreticisi Peugeot-Citroen'in 1 milyar euro'luk yatırımı İspanya'ya gitti. Böylece Türkiye, Hyundai'nin 1.2 milyar euro'luk yatırımından sonra ikinci büyük otomotiv yatırımını da kaçırmış oldu.







Türkiye 1 milyar euro'luk Peugeot-Citroen otomobil yatırımını İspanya'ya kaptırdı.



Milyar doların üzerindeki sıfır yatırımları cezbetmek için yapılan bütün düzenlemelere rağmen Fransız otomobil üreticisi Peugeot-Citroen de Türkiye'yi tercih etmedi.



Peugeot-Citroen'in İspanya'yı tercih etmesi aslında Türkiye kadar Polonya'da da şaşkınlık yarattı. Çünkü daha önce yatırım için Polonya ile Türkiye'nin yarıştığı açıklanmıştı.



Ancak borç krizindeki İspanya'nın Peugeot-Citroen'e yaptığı cazip teklifler kararın bu ülke lehine olmasını sağladı.



Vatan gazetesinin haberine göre, orta sınıf bir Sedan üretecek fabrika için 1 milyar euro yatırım yapılacaktı. Bu yatırımla 5 bini doğrudan, 20 bini dolaylı toplam 25 bin kişiye iş yaratılacak.



Peugeot-Citroen'in bu kararı Türkiye'nin çok büyük ölçekli yatırımları çekme konusunda başarılı olamadığının yeni bir göstergesi oldu.



2006 yılında Koreli otomotiv üreticisi Hyundai de 1.2 milyar euro'luk yatırımı Türkiye yerine Çek Cumhuriyeti'ne yapmıştı.



En son olarak ABD'li Ford, ticari araç ürettiği Türkiye'de binek araç üretmek için 675 milyon euro'luk yatırım yapmak istemiş, ancak hükümetten yeterli desteği bulamadığı için Romanya'ya gitmişti.