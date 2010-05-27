T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye'yi değil İspanya'yı seçti

Türkiye büyük yabancı yatırımları çekemiyor. 25 bin kişiye iş imkanı sağlayacak Fransız otomobil üreticisi Peugeot-Citroen'in 1 milyar euro'luk yatırımı İs

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Türkiye büyük yabancı yatırımları çekemiyor. 25 bin kişiye iş imkanı sağlayacak Fransız otomobil üreticisi Peugeot-Citroen'in 1 milyar euro'luk yatırımı İspanya'ya gitti. Böylece Türkiye, Hyundai'nin 1.2 milyar euro'luk yatırımından sonra ikinci büyük otomotiv yatırımını da kaçırmış oldu. 
    


Türkiye 1 milyar euro'luk Peugeot-Citroen otomobil yatırımını İspanya'ya kaptırdı.


Milyar doların üzerindeki sıfır yatırımları cezbetmek için yapılan bütün düzenlemelere rağmen Fransız otomobil üreticisi Peugeot-Citroen de Türkiye'yi tercih etmedi.


Peugeot-Citroen'in İspanya'yı tercih etmesi aslında Türkiye kadar Polonya'da da şaşkınlık yarattı. Çünkü daha önce yatırım için Polonya ile Türkiye'nin yarıştığı açıklanmıştı.


Ancak borç krizindeki İspanya'nın Peugeot-Citroen'e yaptığı cazip teklifler kararın bu ülke lehine olmasını sağladı.


Vatan gazetesinin haberine göre, orta sınıf bir Sedan üretecek fabrika için 1 milyar euro yatırım yapılacaktı. Bu yatırımla 5 bini doğrudan, 20 bini dolaylı toplam 25 bin kişiye iş yaratılacak.


Peugeot-Citroen'in bu kararı Türkiye'nin çok büyük ölçekli yatırımları çekme konusunda başarılı olamadığının yeni bir göstergesi oldu.


2006 yılında Koreli otomotiv üreticisi Hyundai de 1.2 milyar euro'luk yatırımı Türkiye yerine Çek Cumhuriyeti'ne yapmıştı.


En son olarak ABD'li Ford, ticari araç ürettiği Türkiye'de binek araç üretmek için 675 milyon euro'luk yatırım yapmak istemiş, ancak hükümetten yeterli desteği bulamadığı için Romanya'ya gitmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24