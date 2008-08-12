'Türkiye'yi de savaşa çekmek istiyorlar'

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Anatoliy Nogovitsin, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattının Rus uçakları tarafından bombalandığı iddialarının, "Türkiye'yi etkilemeye çalışan Gürcü tarafının provokasyonu" olduğunu söyledi.



Nogovitsin, Rus haber ajansı RİA Novosti'de düzenlediği basın toplantısında, Rus savaş uçaklarının BTC boru hattını bombaladığına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, Rusya'nın bu tür eylemlerin sonuç verici olduğuna inanmadığını belirtti.



Irak'ta petrol yatakları ve boru hatlarının ABD işgali sırasında vurulduğunu, bunların hiçbir sonuç vermediğini kaydeden Nogovitsin, Gürcü tarafının çatışmanın boyutunu genişleterek Türkiye'yi de dahil etmek için bu tür iddiaları ortaya attığına inandığını söyledi.



Nogovitsin, "BTC boru hattıyla ilgili iddianın en başta Türkiye'yi etkilemek için ortaya atıldığına inanıyorum. Bunu Gürcistan'ın çatışmayı başka bölgelere çekme çabaları içindeki bir provokasyon olarak değerlendiriyorum. Bildiğiniz gibi BTC'den en fazla yararlanan ülke Türkiye. Bu yüzden Gürcistan'ın bu provokatif iddiası beni hiç şaşırtmadı" ifadelerini kullandı.