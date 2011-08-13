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Dünya

'Türkiye'yi de içine alan bir savaşa dönüşebilir'

Haaretz gazetesi, Suriye’deki isyanın aynı şekilde devam etmesi halinde başta Türkiye olmak üzere, İran, Suudi Arabistan ve öteki Körfez ülkelerini de kapsayan bölgesel bir savaşa dön&

13 Ağustos 2011 03:00

T24 - İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesi, Suriye’deki isyanın aynı şekilde devam etmesi halinde başta Türkiye olmak üzere, İran, Suudi Arabistan ve öteki Körfez ülkelerini de kapsayan bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini öne sürdü.


Gazete, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son haftalarda yüzlerce emekli subayı ihtiyat birlikleri oluşturmak üzere görev çağırdığını öne sürerek bunların Suriye sınırlarındaki askeri birliklere yerleştirildiğini iddia etti.


Gazetenin önemli isimlerinden Zvi Bar’el tarafından kaleme alınan habere göre, Türk ordusu muhtemel bir mülteci akınına karşı ve muhtemel bir NATO operasyonu için Suriye sınırı boyunca alarma geçirildi.


İran’ın son haftalarda Suriye rejimine yaklaşık beş milyar dolarlık kaynak ve askeri malzeme aktardığını ileri süren Haaretz, Tahran’ın Beşşar Esad rejimine maddi yardım yapması için Irak hükümetini de sıkıştırdığını ileri sürdü.


Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin daha şimdiden Suriye’deki çalkantıların tarafı olarak olaylara dahil olduğunu savunan gazete, ayaklanmanın kısa zamanda Suriye’den taşarak bütün bölgeyi kapsayan bir savaşa dönüşmek üzere olduğunu iddia etti.


Suriye’de Libya gibi ayaklanmanın muhtemel yönünü gösterebilecek bir muhalefet bulunmadığını kaydeden Haaretz, "Suriye, Saddam’ın düşmesinden sonra iç savaşa sürüklenen Irak gibi mi olacak? Yeni bir Suriye rejimi İran’a mı yoksa Batı’ya mı yönelecek? Türkiye, PKK’nın bu topraklarla yeniden üslenmesi konusunda yeni rejime güvenebilecek mi? Suudi Arabistan, bol para vererek sevilmeyen ama iyi geçinebileceği bir lideri mi tercih edecek? Bütün bunlar Batı’nın kafasını meşgul ediyor" diye yazdı.

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