-Türkiye'yi 21 atlet temsil edecek ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Güney Kore'nin Daegu kentinde 27 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 13. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 21 atlet temsil edecek. Şampiyonada mücadele edecek atletler arasında yer alan ve 26. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda yarışan Fatih Avan, Meliz Redif, Pınar Saka, Merve Aydın, Binnaz Uslu, Nevin Yanıt, Sema Apak, Nagihan Karadere ve Aslı Çakır Alptekin, yarışmaların yapılacağı Daegu kentine yarın geçecek. Bu arada, bayanlar uzun atlamada yarışacak Karin Melis Mey ve bayanlar 20 kilometrede mücadele edecek Semiha Mutlu ise antrenörleriyle birlikte şu anda Daegu kentinde çalışmalarını sürdürüyor. Türk Milli Takımı'nda, erkeklerdeki sporcular 6, bayanlar ise 11 ayrı branşta yarışacak. Erkekler, maraton, çekiç atma, disk atma, cirit atma, 20 kilometre yürüyüş ve 5 bin metre, bayanlar atletler ise 400 metre, 800 metre, 1500 metre, maraton, 3 bin metre engelli, 100 metre engelli, 400 metre engelli, 4X400 metre, 400 metre engelli, uzun atlama ve 20 kilometre yürüyüş branşlarında madalya arayacaklar.