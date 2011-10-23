-Türkiye'ye yardım teklifi yağıyor ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Van'daki deprem dolayısıyla aralarında İsrail ve Yunanistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yardım teklifi geldi Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Azerbaycan, İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Polonya, Macaristan, İsviçre ve Yunanistan'dan yardım teklifinde bulunuldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças'ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu bizzat arayarak yardımda bulunabileceklerini söylediği öğrenildi. Diplomatik kaynaklar Türkiye'nin henüz uluslararası yardım çağrısında bulunmadığını belirterek, gelen teklifler karşısında teşekkür edildiğini ve bunların not edildiğini kaydettiler.