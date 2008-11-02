Türkiye'ye yeni modern füze sistemi

Daha güçlü ve etkin bir hava savunma ağı oluşturulması amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM) ihaleye çıkarılan alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemleri ihalesinde teklife çağrı dosyaları alım tarihi yeniden belirlendi.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ihaleye daha fazla katılımın sağlanabilmesi amacı ile daha önce teklife çağrı dosyaları alımı için 31 Ekim 2008 olarak ilan ettiği tarihi, 28 Kasım 2008 olarak yeniden belirledi. Buna göre her iki sistem tedariği için ilgilenen firmalar ihaleye ilişkin teklife çağrı dosyalarını en geç söz konusu tarihe kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığının ilgili biriminden alabilecekler.



Türkiye'nin savunma gücünün günün en gelişmiş teknolojileri ile takviyesi ve güçlendirilmesi amacıyla programa alınan, orta irtifa hava savunma füze sistemleri, ilgili sistem ve donanımları ve eğitim hizmetlerini içine alan 1 adet füze sisteminden oluşuyor.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı, aynı ihale programı içinde, 18 adet alçak irtifa hava savunma füze sistemlerinin destek teçhizatları ile ilgili eğitim hizmetlerinin tedarikini de planlanıyor.



''Doğrudan tedarik'' ve ''yerli ortak yapım yolu' ile tedarik edilecek alçak irtifa hava savunma füze sistemleri, opsiyonel olarak 27 adete kadar çıkabilecek.

