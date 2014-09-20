Türkiye'ye yeni göç dalgası



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Şu an itibariyle 30 kilometrelik alanda, 8 ayrı giriş noktasında 45 bin Kürt kardeşimiz Türk topraklarına girmiştir" açıklamasını yaptı.

Böylece 3,5 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye'den Türkiye'ye kaçanların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Göç dalgasına terör örgütünün iki gün önce başlattığı saldırı neden oldu. Kürtlerin kontrolündeki Ayn el-Arap (Kobani) şehrini hedef alan saldırıda kısa süre içinde 60'a yakın köy teröristlerin eline geçti.

AFP Ajansı, Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen Kürtlerin önce sınırdaki görevliler tarafından engellendiğini, protestolar üzerine geçişe izin verildiğini bildirdi.

Suriyeli Kürtlerin örgütlendiği Demokratik Birlik Partisi (PYD) geçen yıl "geçici özerk yönetim" ilan etmiş, kuzeydeki Kürt bölgesi sık sık teröristlerin saldırısına uğramıştı.