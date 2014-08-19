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Türkiye'ye yeni devlet arması

AKP’li Zeynep Karahan Uslu: Cumhuriyetin ilanından bugüne bizi temsil eden bir armamız yok. Simge oluşturmamış ülkeler sadece Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti

19 Ağustos 2014 18:04

AKP milletvekilleri Türkiye’nin devlet armasının oluşturulması için harekete geçti. Devletin bayrağından sonra en önemli temsil simgesi olarak kabul edilen devlet arması için tasarı hazırlandı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, 30 milletvekilinin imzasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti Resmî Armasının Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifi'ni AKP Grup Başkanlığı'na sundu. Tasarı, uygun görülürse Meclis Başkanlığı'na sunularak yasalaşma yoluna gidilecek.

 

Temsil için ciddi eksik

 

Devletin bayrağından sonra en önemli sembolünün arması olduğunu söyleyen AKP’li vekil Uslu “Cumhuriyetin ilanından bugüne bizi temsil eden bir armamız yok. Dünyada tanınan 203 ülke arasında simge oluşturmamış ülkeler sadece Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti'dir. Bu durum diğer devletlerle yan yana yapılan kürsü açıklamalarında dahi göze çarpan ciddi bir eksiktir” dedi. Uslu tasarlanacak armanın, tarihimizin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde kullanılmaya başlanmasının çok anlamlı olacağını da söyledi.

 

91 yıllık ayıp

 

AKP Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, ilki 2. Mahmut tarafından yaptırılan, 2. Abdülhamid ile son halini alan 'Osmanlı Arması'nın Cumhuriyet'in ilanı ile ortadan kaldırıldığını söyledi. 1927'de bir devlet arması oluşturulduğunu hatırlatan Uslu 'Akademisyenler dönemin ruhu gereği Osmanlı armasından farklı tasarım oluşturmuş. Ancak resmiyet kazanmadan rafa kaldırılmış' dedi.

 

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