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Ekonomi

Türkiye'ye yatırımda Almanlar ilk sırada ANKARA (A.A)

06 Kasım 2011 13:39

-Türkiye'ye yatırımda Almanlar ilk sırada ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Türkiye'de faaliyet gösteren 28 bin 500 uluslararası sermayeli şirket arasında, 4 bin 688 şirket ile Almanya ilk sırada yer alıyor. Almanya'yı, 2 bin 345 şirket ile İngiltere ve bin 981 şirket ile Hollanda izliyor. Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirketler, en fazla toptan ve perakende ticaret, imalat sanayi, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektörünü tercih etti. İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı 523 adet ile ilk sırada yer alırken, bunu 500 şirket ile gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı, 461 şirketle tekstil ürünleri imalatı izledi. -Yabancılar İstanbul'u tercih etti- Yabancı şirketlerin en çok tercih ettiği iller ise İstanbul, Antalya ve Ankara oldu. İstanbul'da 15 bin 854, Antalya'da 3 bin 423, Ankara'da bin 850 adet uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulunuyor.

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