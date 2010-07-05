'Türkiye'ye yardım edin'

T24 - Times gazetesi, 'Türk bakanların Doğu'dan ziyade Batı'ya bakması için İngiltere'nin yardımcı olmasını' istedi.



İngiltere Times gazetesinde Türkiye'nin 'eksen değiştirmesi' ile ilgili tartışmaları konu edinen bir başyazı yayınlandı.



"Türkiye İçin Hoşgeldin Halısı" başlığı ile verilen makalede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bu hafta İngiltere'ye yapacağı gezi öncesinde İngiliz hükümetine bir çağrıda bulunuldu.



Gazete, İngiltere'nin Türk bakanlara, 'Doğu'dan ziyade Batı'ya bakmalarına sebep olacak şekilde yardımcı olmalı' ifadesini kullandı.





Türkiye AB'den her zamankinden daha uzak



İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in haklı olarak, Türkiye'nin Doğu'ya bakmasını önlemekte kararlı olduğunu belirten makalede, şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği her zamankinden uzak görünüyor. Bunun sonucu olarak Doğu'ya bakmak Türkiye'yi cezbediyor."



Türkiye'nin bölgesinde etkinliğinin arttığına dair birçok işaret olduğunu vurgulayan gazete, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısını "acemice" olarak nitelendiriyor.



Times Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İsrail'le ilişkilerin asla eskisi gibi olmayacağını söylediğini hatırlatıyor ve bu noktada Avrupa'nın, Türkiye hükümetinin temelde ölçülü bir tavır takınması için çalışması gerektiğini vurguluyor.





İngiltere en azından ticari anlaşmaları sunabilir



Gazete başyazısını şu cümlelerle noktalıyor:



"Eğer Avrupa Birliği'nde ilerleme sağlanmasını önleyen problemlerden kurtulma yolunda Sayın Hague'nin yapabileceği az şey varsa, İngiltere'nin sunabileceği antlaşmalar, ticari anlaşmalar olabilir, olmalıdır da. İngiltere Türkiye'ye niçin el uzatılması gerektiğini yüksek sesle telaffuz etmeye devam etmelidir, ki bu konuda İngiltere'de partiler arasında bir uzlaşma vardır.





Hem bizim, hem Türkiye'nin istediği rol olacak



İngiltere tarihsel olarak Avrupa Birliği'nin ticaret politikası üzerinde çok etkilidir ve diğer birlik üyesi ülkeleri, başka ticari bağların araştırılması yolunda zorlayabilir. Bu tip ittifaklar, Ankara'nın resmi Avrupa Birliği süreçlerinde yaşananlar yüzünden yaşadığı hayalkırıklığını bir nebze de olsa telafi edecektir.



Bu tip ittifaklar ayrıca Türk liderler için de bir ödül olacak, Türk hükümetine en çok arzulamamız gereken rolü oynama imkanı verecektir. Bu rol de, Doğu'yla Batı arasındaki iletişimin başlangıç noktası olmaktır."





