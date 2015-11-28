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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye yaptırımlar mı geliyor?

Rus uçağının düşürülmesinin ardından, Türk-Rus ilişkileri giderek gerginleşiyor. Kremlin sözcüsü, Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımlar açıklanacağını söyledi.

28 Kasım 2015 17:14

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus uçağının düşürülmesiyle Türk-Rus ilişkilerinde oluşan hasarı
onarmanın zor olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olaya büyük öncelik verdiğini söyledi.

Rus devlet televizyonuna konuşan Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlar
açıklayacağını kaydetti.

Rusya, daha önce Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını 1 Ocak 2016 itibarıyla askıya aldıklarını
açıklamıştı.

Peskov, ayrıca, “Rusya'ya dokunmak yasak” ifadelerini
kullandı.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus uçağının düşürülmesine
ilişkin
yaptığı son açıklamada, "Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz, böyle olmasını arzu
etmezdik, istemezdik ama maalesef böyle bir şey oldu. Temenni ederim ki bundan sonra böyle bir
şey olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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