Türkiye'ye yaptırımlar mı geliyor?

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus uçağının düşürülmesiyle Türk-Rus ilişkilerinde oluşan hasarı

onarmanın zor olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olaya büyük öncelik verdiğini söyledi.

Rus devlet televizyonuna konuşan Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlar

açıklayacağını kaydetti.

Rusya, daha önce Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını 1 Ocak 2016 itibarıyla askıya aldıklarını

açıklamıştı.

Peskov, ayrıca, “Rusya'ya dokunmak yasak” ifadelerini

kullandı.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus uçağının düşürülmesine

ilişkin

yaptığı son açıklamada, "Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz, böyle olmasını arzu

etmezdik, istemezdik ama maalesef böyle bir şey oldu. Temenni ederim ki bundan sonra böyle bir

şey olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

